Vasárnap véget ér a wimbledoni tenisztorna, melyet a svájci teniszező, Roger Federer nyolcszor is megnyert. A 40 éves ikon az idei küzdelmeket csak a lelátóról figyelte gyógyulófélben lévő térde miatt, de feladatot így is kapott.

Mivel a centerpálya idén 100 éves a torna otthonában, az All England Clubban, összehoztak egy ünnepséget, ahova olyan élő legendákat hoztak el, mint Billie Jean King, Andy Murray, Margaret Court, Venus Williams, Martina Hingis, Björn Borg és Rod Laver. Hozzájuk csatlakoztak a jelen sztárjai is köztük Federerrel.

