Gitárt gyakorlatilag mindenből lehet építeni, és ezt a lehető legkomolyabban mondjuk. Készült már édességből, rozsdás szögből, betonból, de még egy halott ember csontjaiból is hangszert csinált egy elvetemült.

Többféle iskolája is létezik a gitárépítésnek, de amikor az alapanyagok olyan apróak, mint esetünkben a sültkrumpli, a metódus hasonló: egy fa alapra jöhet a fő alkotórész, amit összefognak átlátszó ragasztóval, a végén csiszolják, felhúrozzák és szinte szólhat is a zene. Az orosz Artyom Mayer is így tett, bár ő szabadon hagyta a McDonald’s-ból származó köretet, a hasábokat pillanatragasztóval fogta össze.

Az alapanyagválasztás ebben az esetben azonban azért érdekes, ugyanis McDonald’s már nincs Oroszországban, emberünk pedig moszkvai, azaz nem egy külföldre szakadt orosz, aki hozzáfér a mekis sültkrumplihoz. Az aranyíves étteremlánc az orosz-ukrán háború hatására az összes érdekeltségén túladott az országban, helyettük pedig egy új hálózat nyílt Finom és pont néven.