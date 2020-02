A Youtube videók külön bugyra a csináld magad mozgalom vadhajtása, az értelmetlen, de látványos DIY. Mert ámulatba ejtő, ahogy egy profi szakember ceruzákból, tésztából, vagy akár egy vödör takonyból használható gitárt farag, de teljesen értelmetlen.

Most a betonra került a sor, videósunk ráadásul két legyet ütött egy csapásra. A kiöntőformaként készített fa testet is felhasználta, így a beton mellé lett egy hagyományos darab is. A tömege amúgy nyolc kilogramm körül mozog, így edzésnek sem utolsó ezzel végigugrálni egy metál, vagyis beton koncertet.