Tom Brady hosszasan vacillált azon év elején, hogy befejezze-e NFL-es pályafutását, végül a távozás mellett döntött, mint a valaha volt egyik legsikeresebb játékos a sportág történetében. Ez azonban közel sem jelenti azt, hogy a hétszeres bajnok nyugdíjba vonulna: tévés szakértőként fog dolgozni a jövőben a Fox Sportsnál.

Nagy igazolás lesz ez mindenféle szempontból, hiszen ritka az olyan esemény a tévétársaságok történetében, amikor egy sokszoros bajnok száll be a közvetítői csapatba szünet nélkül azután, hogy otthagyja az aktuális sportágat. A tévécsatorna mélyen a zsebébe is nyúlt a New York Post szerint: a 44 éves exjátékosnak tízéves szolgálatáért 375 millió dollárt, azaz 135,3 milliárd forintot fizethetnek. Kicsit közelebb hozva a hétköznapokhoz ez azt jelenti, hogy óránként bő 1,5 millió forintot kap még alvás közben, hétvégén is, 0-24-ben.

Brady ennyi pénzt még játékosként sem keresett, a 22 éven át tartó profi karrierje során “csak” 303 millió dollárt futballozott össze. Ezek után ha a legendának valamilyen pénzügyi gondjai lennének, esetleg még Patrick Mahomes-hoz fordulhat, aki tavaly a valaha volt legnagyobb értékű sportszerződést kötötte munkaadójával: