Óriási probléma a világ vizeiben lévő rengeteg szemét: nem csak a Csendes-óceánon úszó, kontinensméretű undormányra gondolunk, hanem bármire, ami nem való egy tóba vagy folyóba, mégis ott lebeg a tetején.

Erőfeszítésekből persze nincs hiány, sokan meg akarják tisztítani a vizeket, egy francia cég pedig elő is rukkolt egy egészen jó ötlettel. Az IADYS gépe gyakorlatilag a házi robotporszívók elvén működik: a szerkezet akár önjáró üzemmódban is ki tud takarítani egy előre kijelölt területet, de távirányításra is van lehetőség. Működése során a szemét fölé úszik, a vízre nem való dolgokat pedig 80 literes zsákjában gyűjti, melyet aztán könnyűszerrel ki lehet üríteni.

Teljesen feltöltött állapotában az elektromos szerkezet 6-8 órát működhet egyhuzamban, de hatékonyságát meg lehet növelni másik két ilyen szerkezettel, ahogy az az alábbi videóban is látszik. Itt a két újonnan megjelenő gépre nem zsákokat kapcsoltak, hanem a kettőt összekötötték egy terelőelemmel, így a víz felszínén lévő szemetet kisebb területre tudják összehúzni, hogy aztán a harmadik, zsákos gép bemenjen a lezárt részre, és pikk-pakk összekapja a azt.