John McEnroe a tenisz világának valaha volt egyik legőrültebb játékosa. Az NSZK-ban született amerikai exjátékos hét Grand Slam-trófeát nyert meg karrierje során, de az emlékezetekben igazán a Björn Borggal való rivalizálásának köszönhetően, valamint a pályákon történő kirohanásai, botrányai miatt maradt meg.

Manapság már higgadtabbnak mondható, sokan szeretik például, amikor teniszmeccseket kommentál a televízióban, de emellett oktatja is a sportot. 2022 februárjában mindezt nem is akárhogy teszi: egy luxushajóval a Déli-sarkhoz hajóznak testvérével, Patrickkel, ahol az Antarctica Open fantázianevű teniszbajnokság keretén belül egymás ellen lejátsszák a legdélebbi kontinens első hivatalos mérkőzését.

Az út persze nem csak ennyiből áll majd: 140 rajongó átélheti velük ezt az életre szóló kalandot, ahol tanulhatnak a sportág legendájától, valamint mindenek előtt egy exkluzív úton is részt vesznek 12 napon át Floridától Argentínáig. A világ legdélebbi városában, Ushuaiában átszállnak végül arra a hajóra, ami a Déli-sarkhoz viszi a népes társaságot. Út közben, ha a körülmények is kedvezőek lesznek, akár bálnákat is láthatnak.

A komplett program jól hangzik, de ára is van, egészen konkrétan 15 ezer dollár (4,8 millió forint) fejenként.