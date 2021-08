Az eredetileg 5150-es modellnek nevezett számítógéppel lépett be a professzionális, nagy rendszerek gyártásában az informatika, az adatfeldolgozás világában már korábban hírnevet szerzett IBM cég a személyi számítógépek mostaninál jóval szűkebb piacára. A nagyhírű számítógépet egy 12 tagú csapat tervezte meg. Az 1565 dollárba kerülő első változat mindössze 16 kilobájt RAM memóriával rendelkezett, a bővítés 640 kilobájtig volt lehetséges. Manapság egyetlen okostelefonnal készült fotó is több helyet foglal – olvasható a a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság közleményében, amit az MTI szemlézett.

A legtöbb, akkor már piacon lévő személyi számítógéppel ellentétben a gép előnye teljesen moduláris felépítése volt. Az IBM PC képességeit az alaplapjába helyezhető, cserélhető kártyákkal lehetett bővíteni. Bár ez manapság megszokott megoldás, akkoriban hatalmas újításnak számított. Az IBM PC két másik céggel szoros együttműködésben készült: az Intel szállította a mikroprocesszort, a Microsoft pedig az operációs rendszert. Ez a triász évtizedekre meghatározta az üzleti, irodai számítógépek fejlődési irányát.

Magyarországon is hamar megkezdődött a PC-re megjelent szoftverek adaptációja, klónozása, de az eredeti IBM PC sokáig csak szórványosan jutott el hazánkba. Bár maga az IBM cég jelen volt már akkor is az országban, a PC csak 1985 áprilisától volt megrendelhető, konvertibilis valutáért, az Egyesült Államok szállítási engedélyt adó hatóságainak jóváhagyásával. Addigra az első magyar PC is elkészült a vasfüggöny mögött. A Proper-16 márkanéven árult klón 1982-ben jelent meg Európa első IBM PC/XT-klónjaként.

Ezt a személyi számítógépet Németh Pál irányításával, Faix Gábor főkonstruktőr munkája révén a Számítástechnikai Koordinációs Intézet (SZKI) fejlesztette ki Budapesten. A klóngépet Esztergomban, a Labor Műszeripari Műveknél gyártották, a PC-üzletágért felelős leányvállalat, a Sci-L első vezetője pedig Kovács Győző, a Neumann Társaság akkori főtitkára volt. Az ő visszaemlékezéséből lehet tudni, hogy a Proper-16 mintájául szolgáló, eredeti PC beszerzése 1981/1982-ben még az embargó miatt kockázatos volt. A mintául szolgáló példányt egy Dél-Amerikában fellépő magyar cigányprímás vásárolta meg és adta el az intézetnek a Bizományi Vállalat közvetítésével.

A Proper-16 számítógép konfigurációinak ára kiépítéstől függően félmillió és másfél millió forint között mozgott még 1985-ben is, a vállalatok havi 40 000 forintért bérelhették. A számítógép árából tehát akár egy flottányi személyautót is vásárolhattak volna. A Proper-16 egyik jó állapotban fennmaradt példánya a mai napig megtekinthető a Neumann Társaság szegedi Informatikatörténeti Tárlatában.