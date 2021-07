Robbert Jan de Veen a De Daltons nevű étterem tulajdonosa. Hollandiában híresnek számít vendéglátóegysége, tavaly elnyerte a legfinomabb ebédnek járó díjat, de hot dogja is bronzérmes lett. Elismerései megkoronázása azonban az lehet, ha övé lenne a világ legdrágább hamburgere.

Az 5000 eurós (1,75 millió forintos) szendvics a The Golden Boy, azaz az arany fiú nevet kapta, és mint az az alábbi videóból kiderül, valóban rászolgált a nevére. Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi minden kerül a burgerbe, de a legfontosabbakat kiemeljük: a húspogácsa wagyu marhából van, de ehető arany, bőséges mennyiségű Beluga kaviár, spanyol Ibérico sonka, fehér szarvasgomba, angol cheddar sajt, valamint olyan barbecue szósz is kerül a fogásba, melyhez cibetmacska-kávét és skót Macallan whisky-t is használnak. A buci többek között Dom Pérignon pezsgőtől áll össze, a végén pedig még jön egy kis whisky-vel impregnált füst.

Az biztos, hogy aki betérne egy aranyfiúra a De Daltonsba, az nem részesül olyan gyors kiszolgálásban, mint a Mekiben: az alapanyagok beszerzése miatt két héttel előre le kell adni a rendelést.

Az első eladott szendvicsből származó bevétel egyébként teljes egészében a holland élelmiszerbankhoz kerül. Ezzel is szeretné a tulajdonos felhívni a szervezet munkájának fontosságára a figyelmet. “Természetesen őrültség 5000 eurót egy hamburgerért fizetni, de még nagyobb őrület, hogy több mint 160 ezer ember fordul idén az élelmiszerbankhoz Hollandiában. Ez 7 százalékos növekedés, erre szeretnénk felhívni a figyelmet” – mondta Jan de Veen.