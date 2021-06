Februárban lett az Aston Martin hivatalos órapartnere a Girard-Perregaux. A svájci márka nem tartozik napjaink legismertebb órakészítői közé, pedig már 1791 óta készítik luxuskategóriát képviselő termékeiket. Egyik legismertebb modelljük a Tourbillon with Three Gold Bridges, melynek különlegessége, hogy az órakészítés történetében először ennél az időmérő eszköznél vált láthatóvá a híd, így a szerkezeti elem az óra látványos része is lett.

Ezt a modellt alakították át az Aston Martin kedvéért egy kicsit, így megszületett a hosszú nevű Tourbillon with Three Flying Bridges – Aston Martin Edition. A főként titánból készült óra kapcsán a két fél a szerkezet rendkívül könnyűségét emeli ki. Ugyan az össztömeget nem adták meg, beszédes adat, hogy a 44 milliméteres átmérőjű óra pontos járásáért felelős szerkezet, a 79 alkotóelemből álló tourbillon, mindössze negyed grammot nyom.

A képre kattintva galéria nyílik

Az óra járástartaléka minimum 60 óra. A szerkezetet nem kell felhúzni, a járáshoz szükséges energiát a csukló mozgásából nyeri. Szíja aligátorbőr, de a csomagolásban található egy borjúbőrből alkotott darab is. Mindössze 18 darab készül a ritka órából, melynek ára 129.100 svájci frank, átszámítva 40,7 millió forint.

Ennek másfélszereséért akár már egy új Aston Martin Vantage Coupé-t is kaphatunk Magyarországon, 4 literes V8-as motorral.