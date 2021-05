Sportjátékoknál igen nehéz ez a feladat, de a Forma-1 hivatalos videojátékánál évről évre próbál valamit újítani a fejlesztő Codemasters. Az elmúlt években a történelmi autókkal és a saját csapat alapításának lehetőségével tettek hozzá az alapokhoz, az idei évre azonban sikerült még magasabbra emelni a lécet.

A saját alapítású csapatokba mostantól ugyanis legendákat is leigazolhatnak a játékosok. A legnagyobb nevek közé tartozik Michael Schumacher, Ayrton Senna és Alain Prost, de a többszörös világbajnokok mellett Nico Rosberg és Jenson Button is szerződtethető. Rajtuk kívül még David Coulthard és Felipe Massa került be a játékba.

A játék július 16-án jelenik meg. A számítógépes alapverzió ára 60 euró (21 ezer forint), a legendákkal felturbózott Deluxe Editionért azonban 75 eurót (26 ezer forintot) is elkérnek.