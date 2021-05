Slyvester Stallonét aligha kell bárkinek bemutatni: az amerikai színész számos ikonikussá vált filmben és filmsorozatban szerepelt. Elég csak a Rambóra vagy a Rockyra gondolni, melyek elképesztő népszerűséget és vagyont is hoztak neki.

Ebből telt Beverly Hills-i 3,5 hektáros luxusbirtokra is, melyen egy 8 háló- és 9 fürdőszobás villa áll. Az 1994-ben épült otthontól azonban most megválnának jelenlegi tulajdonosai: Sly felesége, Jennifer Flavin Stallone lépett kapcsolatba egy ingatlanossal, aki az üzletet intézi.

Jelenleg 85 millió dollárért (24,8 milliárd forintért) lehet hozzá az ingatlanhoz, melyben moziszoba, edzőterem, nyolc autónak elegendő garázs és medence is található. Mivel a villa egy magaslaton fekszik, a medence széléről, illetve a közelében lévő minigolfpályáról már le lehet látni a völgybe is, de Los Angeles belvárosa felé is érdemes elnézni.

A vételár azonban ennél jóval magasabb szintről, 110 millió dollárról indult, ám miután sikertelenül kínálták több hónapon át, jelentősen, 25 millió dollárral csökkentették a tulajdonosok pénzbeli igényüket.

Pár hónapja Stallone szomszédja is megpróbálkozott luxusvillája eladásával, ám ott is csökkentették az árat, hátha így lesz rá vevő: