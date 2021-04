Manapság rengeteg pénzt lehet keresni pusztán azzal, hogy az ember videojátékokkal játszik. A dolog persze nem ilyen egyszerű: az ilyen játékközvetítések lényege, hogy a játékoson kívül a nézők számára is érdekes legyen. Megfelelően sok nézőnél már valamivel könnyebb a helyzet, a saját márka és arculat kialakítása után csak a figyelmet kell fenntartani.

A videojáték-közvetítéssel foglalkozó Twitch egyik legnagyobb sztárja summit1g, akit közel hatmillióan követnek az oldalon. Az ilyen sok embert vonzó tartalomkészítőket már a szponzorok is előszeretettel keresik. Ilyen a Finalmouse nevű cég is, akik különleges egereket készítenek.

A streamer is kapott egyet, nem is akármilyet: legalább 15 gyémántot építettek az eszközbe, melyekkel az egér a források szerint több mint 30 millió forintnak megfelelő összeget ér. Először summit1g sem akarta elhinni, hogy valódi drágakövekkel találkozott, ám az egeret készítő cég tájékoztatója meggyőzte őt: javaslatukra érdemes időközönként ékszerészhez vinni a gyémántokat, akik gőzzel megtisztítják.

Sorry for being late. Was picking up this bad boy. @finalmouse pic.twitter.com/MbuNqnjyPM

— summit1g (@summit1g) April 16, 2021