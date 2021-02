1987 óta velünk él a Never Gonna Give You Up, Rick Astley első nagy sikereket arató slágere. A szám 34 év után is rendkívül népszerű, hiába került rá korábban a VH1 50 legrosszabb dalt összesítő listájára is. A videoklipből csak úgy sugárzik a 80-as évek hangulata, az énekes egyszerű tánca pedig mai szemmel nézve igencsak mókás.

Manapság elsősorban a rickrolling miatt népszerű Astley dala. Ez az internetes átverések egy ártalmatlan fajtája: a tréfálkozók közzétesznek egy linket, de az nem az előzetesen leírtakra mutat, hanem a YouTube-videoklipre, melyet már 871 millióan tekintettek meg.

A mémnek hatalmas rajongói bázisa van, így nem csoda, hogy egyikük, a videomegosztón Revideo néven megtalálható felhasználó úgy döntött, hogy felújítja a klipet. Ehhez bevetette a mesterséges intelligenciát, mely a meglévő képkockákat 4K felbontásúvá változtatta, valamint 60 képkocka/másodperces sebességre javította fel a videót.