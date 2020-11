Mivel nem olvadnak, nyugodtan, merengve lehet szürcsölgetni a pohárból, és egyáltalán nem befolyásolják az ízhatást. A hűtőkövek a kétezres évek derekán kerültek be a köztudatba, az első darabok szappankőből készültek.

Nincs köze a mosakodáshoz – szappankő Tálak, pipák, főzőedények, kés- és lándzsahegyek, hő- és hidegtartó terápiás kövek, illetve a finneknél a szaunában elhelyezett szaunaszellemek és szaunamanók elsőrendű alapanyaga. E különleges kő speciális tulajdonságainak köszönhetően egyre nagyobb népszerűséget élvez a világ számos táján. Különlegessége az évmilliárdok alatti kialakulási folyamatában rejlik. Magas talk-tartalmának köszönhetően (40-50%, más néven: zsírkő), a kő tapintása sima, olyan, mintha száraz szappanhoz nyúlnánk. Olvadáspontja igen magas (1640 fok), kiemelkedő hőtartó képességgel rendelkezik, ugyanakkor egyáltalán nem képes felszívni folyadékot, illetve egyéb kémiai anyagokat. Emiatt napjainkban a gránitot és a márványt helyettesítő természetes eredetű alapanyag, mely fokozódó népszerűségnek örvend konyhapultok, kémiai laborok pultjai, fürdőszobai eszközök, kandallók, mosdótálak, illetve időtálló szobrok készítésénél. (Szaunabolt.hu)

A szappankő tehát tökéletes a célra, tartja a hőt, és nem szívja magába a folyadékot, de vannak ennél exkluzívabb megoldások is. Mivel egy ilyen készlet egyben szobadísz is, egy 15 000 forintos, granulitból készült készletet már nyugodtan feltehetünk a polcra, megállja a helyét akkor is, ha ritkán kerül a hűtőbe.

Ugyanakkor a Gearpatrol vonatkozó cikke szerint ezek a kövek maximum a közönség ámulatba ejtésére jók, hatásos hűtésre alkalmatlanok ha a jéggel hasonlítjuk őket össze. Egyszerűen azért, mert az olvadó jég rengeteg hőt von el gyorsan a környezetétől, ezzel a lassan melegedő kődarabok nem tudják felvenni a versenyt.

És még a jéggömbökről, mint a legtökéletesebb megoldásról nem is szóltunk! A látvány mellett némi gyakorlati haszna is van a gömböknek, a kockától eltérő felület lassabban olvad, így tovább lehet lötyögtetni a drága italt, mielőtt vizes löttyé silányodik.