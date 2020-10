Steve McQueen nevét talán senkinek sem kell bemutatni, de Paul Newman neve is ismerősen csenghet a legtöbb olvasó számára. Mindketten színészek voltak, és mindketten imádták az autókat, főleg, ha azokkal versenyezni is lehet. Míg előbbi nevéhez a legikonikusabb filmes autós üldözési jelenet, valamint a Le Mans című klasszikus köthető, utóbbi el is indult a franciaországi 24 órás versenyen, emellett csapattulajdonos is volt az IndyCar-szériában.

Az autóversenyzéshez már több évtizede szervesen kapcsolódnak az órák is: míg McQueen a Heuer termékeit hordta, Newman csuklóján Rolex fityegett. Utóbbinak egyik Daytonája 2017-ben a világ legdrágább órája lett, miután 17,8 millió dollárért (5,6 milliárd forintért) adott túl rajta a Phillips aukciósház.