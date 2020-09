Az 1970-es években is létezett már a home office fogalma, Maurice-Claud Vidili dizájner pedig megpróbált a jövőbe látni, és elképzelni, hogyan is nézhet ki egy otthoni iroda, melyben minden megtalálható, ami a munkavégzéshez kell, de egyfajta menedéket is nyújt. Így született meg a Sphère d’Isolation nevű koncepció 1971 környékén, mely egy, az akkori kor technológiai fejlődésének bőven eleget tett.

Az akkori sajtó gyakorlatilag agyondicsérte az üvegszálas héjú gömböt, melyből két változatban összesen 28 darab készült. A 193 centiméter magas és 180 centiméter átmérőjű tojás egy árverésen 52 500 dollárért, átszámítva 15,8 millió forintért kelt el a közelmúltban, még úgy is, hogy nem minden alkotóeleme eredeti már.

Értékét természetesen növelte, hogy esztétikailag felújították, de az sem tett neki rosszat, hogy a fény- és a hangrendszert modernre cserélték, és minden mai elektronikai eszközzel kompatibilissé tették a gömb elektromos hálózatát. Valamikor ajtaja is volt a fehér golyónak, mely az idők során elveszett, de így is a becsült árnál többet fizettek a közel 50 éves irodatanulmányért.