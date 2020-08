A Caviar rendszeresen rukkol elő különféle luxustelefonokkal. Nincs ez másképp az új iPhone esetében sem: az orosz manufaktúra kínálatában már előrendelhetőek a megszokott változatok, azaz az arannyal, karbonnal vagy a különféle bőrökkel borított csúcsmobilok több millió forintos áron.

Nem kellett sokat várni az első tematikusabb kivitelre sem: az októberben megjelenő készüléket “felkészítik az űrutazásra” a szakemberek: az új kiadással napjaink egyik őrült zsenije, Elon Musk és a SpaceX előtt tisztelegnek, előrevetítve a Mars-utazást. A telefon hátulján a Musk Be On Mars, mint motivációs mondat alatt a Tesla-vezér aláírása és teljes neve is szerepel.