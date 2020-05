Már önmagában a probléma komoly stresszt jelent a férfiaknak, hiszen nehéz róla beszélni, ráadásul általában nem is a legmegfelelőbb emberrel tudja megosztani aggodalmát az, aki szembesül a tünetekkel. Sokszor érkeznek ilyenkor innen-onnan afféle jó tanácsok, mint a „biztos csak felfáztál”, vagy a „meleg fürdő, meg egy kis pálinka mindent megold” jellegű kúrajavaslatok. Aztán ha maradnak a tünetek, akkor a férfiakat „berántja” a probléma, és csak akkor mennek el orvoshoz, ha a gyulladás már komolyabb tüneteket okoz.

A prosztatagyulladásról általában

Az Európai Urológiai Társaság legfrissebb meghatározása szerint a prosztatagyulladás első csoportjába az akut vagy heveny megbetegedések, a második csoportba a krónikus, bakteriális eredetű gyulladás, a harmadikba a krónikus kismedencei fájdalom sorolható.

Utóbbinak két alcsoportja is van, az egyiknél a betegek vizsgált váladékából gyulladásra utaló fehérvérsejtek mutathatók ki, míg a másik csoport mintáiban nincsenek fehérvérsejtek. A szakemberek úgy vélik, hogy ezekben az esetekben is bakteriális gyulladás áll a háttérben, csak a rendelkezésre álló mintavételi/tenyésztési eszközök korlátai miatt nem lehetséges a kimutatásuk. Végül a negyedik csoportba a véletlenül észlelt, ún. „aszimptomatikus” prosztatagyulladás sorolható.

Utóbbi gyakran okozhat fejtörést az orvosoknak és az érintett férfiaknak is, mivel a gyulladást csak laboratóriumi vizsgálattal lehet kimutatni, ráadásul a tünetek állandóan változhatnak, sőt néha akár teljesen el is múlhatnak.

Többször mész ki, mint kellene?

Egy haverokkal töltött sörözős este után érthető, ha egy férfi még másnap is viszonylag gyakran jár a mosdóba, hiszen ilyenkor a vese komoly igénybevételnek lehet kitéve. Ha azonban megmarad a gyakori vizelési inger, sőt mindez kellemetlen égő érzéssel párosul, akkor szinte biztos, hogy érdemes felkeresni az urológust. Ezt a jellegzetes tünetet sokszor más szimptómák is kísérik, így pisilés közben gyengébb sugarú vizelet, illetve később akár vizeletcsorgás is jelentkezhet.

A gyakori vizelési inger leginkább akkor válik árulkodó jellé, amikor már nem fogyasztasz a szokásosnál több folyadékot, ráadásul pisilés után a húgyhólyag kiürítése nem jár megkönnyebbüléssel. Ilyenkor azt érezheted, mintha egyszerűen nem jött volna ki „minden”, és rövid idő múlva már megint menned kell a vécére.

Mennyi a normális egy nap?

Hogy mi számít pontosan normálisnak a napi „kisvécézést” illetően, az egy másik kérdés: nagyban függ attól is, hogy valaki rendszeresen fogyaszt-e vízhajtó hatású kávét, illetve teát. A szakértők szerint egy felnőttnek átlagosan napi két liter folyadék fogyasztása esetén 3-8 alkalommal kell kimennie pisilni. A hiperaktív húgyhólyag szindróma és a vízhajtó hatású gyógyszerek fogyasztása természetesen jelentősen befolyásolhatja ezt az értéket.

A prosztatagyulladásra tehát a gyakori vizelési inger vagy a húgycsőben jelentkező égő érzés is felhívhatja a figyelmet. A diagnózis pontos felállításához elengedhetetlen az alapos szakorvosi vizsgálat, így nem győzzük hangsúlyozni, hogy a problémát nem szabad félvállról venni.

Tünetek kezelése

A prosztatagyulladás tényének megállapításához bizonyos vizsgálatokra van szükség, így hasi, kismedencei ultrahangvizsgálatra, vizelet- és ondóvizsgálatra, mely segíthet kimutatni, hogy bakteriális, vagy más eredetű problémáról van-e szó. Ezután csak a szakorvos állíthat fel pontos kezelési tervet, amelynek során a gyógyszeres kezelés is szóba jöhet.

A prosztatagyulladásban szenvedőknek bizonyos életmódbeli változtatásokat szintén végre kell hajtaniuk a siker érdekében. Kerülniük kell ilyenkor a kávé, a tea, a sör és a tömény szesz fogyasztását, emellett lehetőleg tartózkodjanak a fűszeres, csípős ételektől.

Hatékony segítség lehet a kisvirágú füzikéből készült teafőzet kortyolgatása, mert a gyógynövényben lévő hatóanyagok hozzájárulnak a prosztatagyulladás csökkentéséhez, csillapítva ezáltal a gyakori vizelési ingert és a vizeletürítéssel járó fájdalmakat, illetve fontos tudnunk, hogy az egyéb növényi összetevőket tartalmazó készítmények, melyeket gyógyszertárakban tudunk megvásárolni, ugyancsak hatékony segítséget nyújthatnak prosztatagyulladás esetén.

A pisilésnél jelentkező égő, csípő érzést tehát nem szabad félvállról venni, mivel ez a test fontos jelzése arról, hogy a prosztatának segítségre van szüksége. A kezeletlen prosztatagyulladás a betegek életminőségének romlásához, a nemi vágy csökkenéséhez, merevedési zavarokhoz, ezzel együtt pedig az egészséges önbecsülés lerombolásához vezethet.

