A houstoni H Bar új fogással bővítette 2020-as étlapját: a Black Gold burger messze áll a világ legdrágább hamburgereitől, de 1600 dolláros, átszámítva körülbelül 486 ezer forintos ára azonban sokaknál kiverte a biztosítékot.

A szendvicsben minden olyan összetevő megtalálható, ami az árat felfelé srófolja. A wagyu marhahúst egyenesen Japánból hozzák, és bőven raknak belőle a 24 karátos aranyfóliával díszített, kaviárral töltött bucik közé: 450 grammnyi szeletelt húspogácsa kerül egyetlen hamburgerbe.

A fekete arany zsemlék közé kerül még perzselt libamáj és szarvasgomba, szilárd és krémes formában is. A hamburgerrel a készítők a texasi olajipar előtt tisztelegnek, innen ered a szendvics neve (Fekete Arany) is. A menü nem lehet telje sültkrumpli nélkül, a kézzel vágott szálakat szintén megszórták némi aranyporral. Az étel mellé megfelelő ital is dukál, kóla helyett azonban 2006-os évjáratú Dom Perignonnal lehet öblögetni.