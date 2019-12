Az órakészítés hőskorában hatalmas találmánynak számított a tourbillon. Az 1801-es szabadalom lényege, hogy kiküszöbölje a Föld gravitációs erejéből fakadó járásbeli eltéréseket azzal, hogy a mechanikus órák mozgásáért felelő hajszálrugót és lengőt elforgatja a saját tengelye körül, így minden irányból egyforma erő hat rá.

Habár manapság a karórák a szerkezet nélkül is pontosan járnak, az óragyártók már csak a presztízs miatt is beleépítik tourbillonjaikat termékeikbe. Az MB&F is így tett a Legacy Machine Thunderdome esetében, ám ők egyből egy három tengelyű tourbillont alkottak meg, mellyel rekordot döntöttek: az alkatrészek 8, 12 és 20 másodperc alatt forognak körbe, ennél gyorsabb rendszer még nem készült a világon.

A búra alatt lévő látványos szerkezetet kézzel kell felhúzni, az energiatartalékot pedig egy, a hátlapon lévő mutató jelzi. A pontos időt egy 58 fokkal megdöntött óralapról lehet leolvasni, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy vezetés közben nem is kell a kormányról levennünk a kezünket, hogy tudjuk, mennyi az idő.

Az óra világos- és sötétkék számlappal lehet megvásárolni. Az előbbi modell platinával, az utóbbi egy még ritkább fémmel, tantállal készül, 33 illetve 5 példányban, darabonként 83,6 millió forintnak megfelelő összegért.