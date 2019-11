Aki az utóbbi években nem követte a Monopoly fejlődéstörténetét, az nagyon sok mindenről lemaradt. Készült már kártyajáték-verzió, az elszálló ingatlanárakra reagáló változat és olyan is, amelyik a csalásra ösztönzi a játékosokat. A legfrissebb társasjátékkal a készítők visszatértek az alapokhoz, de így is tudtak csavarni egyet az 1935 óta létező játékon.

A 20 dollárért, azaz körülbelül 6100 forintért megrendelhető Monopoly az eddigi leghosszabb szórakozást – vagy éppen kínzást – kínálja a játékosoknak. A játékmezőt a többszörösére növelték, a 22 megvásárolható telket 66-ra duzzasztva. A játékmenetet tovább lassították azzal, hogy két dobókocka helyett csak egyet használhatnak a játékosok, így egy kör megtétele rendkívül hosszú is lehet.

A lassú haladás a Monopoly normál verziójában hamar felemésztené a pénzünket, azonban ebben a változatban ez nem így van. Szerencsére startmezőből is kettő van, így kétszer is kaphatunk az áthaladásért pénzt, és a költségek is feleakkorák, mint a klasszikus játékban. Választható figurákból nincs sok: a játékosok teknősök és nyulak közül választhatnak, melyek szintén a sokáig nyúló játékot szimbolizálják.

Csődbe gyakorlatilag nem mehetnek a játékosok a módosítások miatt, így a meccs csak akkor ér véget, ha valaki minden ingatlant birtokol. Ha egy makacs társsal játszunk, akkor könnyen megeshet az is, hogy sosem ér véget a játék.