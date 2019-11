Ha Svájcra gondol az ember, akkor legtöbbször az órák, a csokoládé vagy a drága élet jut mindenkinek az eszébe. Minő véletlen, hogy a világ legdrágább óráját is az alpesi országban készítették el. Nemrégiben az is bebizonyosodott, hogy aki a legtöbb pénzt akarja kiadni egyetlen tábla csokiért, annak is ide kell látogatnia.

Az Attimo névre keresztelt édesség egyetlen 80 grammos táblájáért 640 svájci frankot, átszámítva körülbelül 195 ezer forintot kérnek. Összehasonlításképpen, ennyi pénzért nagyjából 650 tábla csokit kaphatunk a lila tehenes fajtából, ami nagyobb kiszerelésű is (90/100 gramm), mint a rekorder.

A készítő Alain Mettler a 68 százalékos kakaótartalmú, minőségi csokoládéjához kevert egy kis sáfrányt, némi narancsot, a pontot az i-re pedig roppanós keksszel tette fel. A kakaóbabot Venezuelából szerezte a mester, egy olyan ültetvényről, ahol már 400 éve ezzel foglalkoznak a munkások. A Chuao falu melletti ültetvényről származó termést hamar elkapkodják, mivel a világ legjobb kakaóbabjai között tartják számon, ráadásul az érdeklődők mindig többet vennének, ezért állandó a hiány ebből a fajtából.