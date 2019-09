A bejelentés még nem érinti a magyar piacot, de a globalizált világgazdaságnak semmi sem lehetetlen, aki akarja, az holnaptól be tudja szerezni a különleges képernyőmegoldással úttörő típust.

A cég csütörtökön bejelentette, hogy az 5G szolgáltatású Galaxy Fold debütálása Dél-Koreában lesz, a készülék ára 2 ezer dollár. A Samsung pontos időpont megjelölése nélkül közölte azt is, hogy 5G és LTE változatban lesz kapható a Galaxy Fold országok egy szűk körében, így például Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban.

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 2019. szeptember 5.