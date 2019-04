Szombaton 1-0-ás győzelmet aratott a Barcelona futballcsapata a Levante ellen, melynek köszönhetően a katalán klub 26. bajnoki címét zsebelte be. A Lionel Messi által eldöntött találkozó végén természetesen megkezdődött az ünneplés, de minden figyelem a csapat uruguayi sztárjára, Luis Suárezre, valamint féléves gyermekére, a kis Lautaróra szegeződött.

Lauti mindenki szívébe belopta magát megjelenésével, majd tett egy mozdulatot, amit egy jó darabig nem fogunk elfelejteni. A büszke apuka épp kezében hordozta gyermekét a Nou Camp stadion gyepén, amikor Lauti egy harapó mozdulatot tett apja válla felé.

That is really Luis Suarez‘s son, no doubt pic.twitter.com/icE4IYKchx

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 2019. április 28.