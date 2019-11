Idén is átadták a Women’s Car of the Year, azaz az Év Női Autója díjakat. A 2009-ben alapított díj kifejezetten női szemszögből rangsorolja az év újdonságait. 34 ország negyvenegy képviselője hat kategóriában szavaz az általa legjobbnak vélt típusra; ezen kívül megválasztják az év legkívánatosabb autóját, valamint az év női autóipari szereplőjét.

A különböző kategóriákban a következő eredmények születtek:

Az év városi női autója:

Kia XCeed

Döntősök: Renault Clio / Škoda Scala

Az év családi női autója:

Mazda3

Döntősök: Toyota Corolla / BMW 3

Az év női zöld autója:

Kia Soul EV

Döntősök: Audi e-tron / Tesla Model 3

Az év női luxusautója:

By Alexander Migl – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73330253

Döntősök:

Porsche Cayenne Coupé / BMW X7

Az év női sportautója:

Porsche 911

Döntősök: Mercedes-AMG A35/A45 / Toyota GR Supra

Az év női szabadidőjárműve:

Range Rover Evoque

Döntősök: Citroën C5 Aircross / Lexus UX

Az év női autója:

Mazda 3

Az év női álomautója:

A WCOTY 2016-ban elhunyt zsűritagjáról elnevezett Holly Reich álomautó díj nyertese:

Porsche Taycan

Az év női autós személyisége:

Linda Jackson, a Citroën vezérigazgatója

Döntősök: Jessi Combs kaszkadőr / Mary Barra, a General Motors elnök-vezérigazgatója