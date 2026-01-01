Tudjuk, melyik benzinkúton kedvesek a műszakban, hol jó a kávé, és általában megvannak azok a – jellemzően nem túl egészséges – gyorsételek, amelyekkel el szoktuk ütni az éhünket. Utóbbiak kényelmesek, laktatónak tűnnek, de hosszú távon komoly árat fizet értük a szervezetünk. Vajon megéri-e kockáztatni az aranyeret?

Az ülőmunka ártalmait nem kell senkinek bemutatni, nagy általánosságban a gerincbántalmakat, az elhízást vagy az aranyeret jelenti. Utóbbi állapotán kifejezetten sokat tud rontani az egészségtelen étkezés és az elégtelen folyadékbevitel. Ugyanis, ha naponta 8-10 órát ülünk, rostszegény, cukros vagy zsíros, nehezen emészthető ételeket eszünk és keveset iszunk, akkor lelassul az emésztésünk és garantált a székrekedés. Az aranyér kialakulásának általában az az oka, ha odalent elakadnak a dolgok, és erőltetni kell.

Ezt jelenti az aranyérbetegség

Az aranyér a végbélkörnyéki vénák betegsége. Aranyérnek ugyanis azt a vénás érköteget hívjuk, amely a széklettartásért és -ürítésért felelős. Ha tartósan nagy nyomás alá kerülnek ezek a vénák, akkor kitágulnak és a faluk elvékonyodik. Ha a bélbaktériumok képesek a sérült részeket megfertőzni, a vénák fala fájdalmasan begyulladhat, vérezhet, a vénás érköteg az alapjától elválhat és elő is eshet. Roppant kellemetlen, fájdalmassá teheti az ülést ez a duzzadt, gyulladt, nedvedző érköteg; a tartós vérezgetés pedig vashiányhoz vezethet. A betegség kezdetben életmódváltással és vény nélkül kapható patikaszerekkel kezelhető, elhanyagolt esetben azonban orvosi, sebészi beavatkozás válhat szükségessé.

Autós „piknik”: így állítsuk össze

A legfontosabb a folyadék: egy palack víz legyen mindig kéznél, hiszen a rendszeres ivás segít megelőzni a bélsár túlzott kiszáradását, így a bélműködés is gördülékenyebb marad. Napi étkezéseink tartalmazzanak rostban gazdag alapanyagokat, például nyers zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű lisztből készült pékárukat. Ezek nem terhelik meg a gyomrot, mégis energiát adnak és támogatják az emésztést.

Vegyük komolyan a kötelező pihenőket, és használjuk ki az időt egy kis felfrissítő mozgásra! Egy rövid séta, néhány guggolás vagy nyújtás már elég ahhoz, hogy segítsen élénkíteni az emésztést. Megéri a befektetett energia: sokkal jobban fogjuk érezni magunkat, ha nem küzdünk puffadással, teltségérzettel, így könnyebb lesz koncentrálni is. Ha nem sikerülne megelőzni az aranyeret, akkor se essünk kétségbe – a Proktis-M termékcsalád telitalálat aranyér esetén.

Proktis-M: az aranyér szakértője

