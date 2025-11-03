A főnök nem várja meg, amíg kipihened magad, a családod is számít rád, és sofőrt sem kapsz magad mellé a kialvatlan napokra. Mit tehetsz ilyenkor, hogy ne legyen baj?

Az sajnos tény, hogy ha későn kerültél ágyba, vagy álmatlanul forgolódtál egész éjjel, akkor másnap az agyad lassabban fog működni. Csökken a koncentrálóképességed, lassulnak a reflexeid, és nem fogsz tudni olyan hatékonyan teljesíteni, mint máskor. Ilyenkor nincs mit tenni: túl kell élni valahogy a napot, amíg bepótolhatod a kimaradt alvást. Mi segíthet ilyenkor?

A kávé biztosan nem!

Valószínűleg a legtöbben ilyenkor döntjük magunkba a koffeint literszámra. Ez azonban többet árthat, mint amennyit használ! Válaszd bár a kávét, az energiaitalokat vagy más élénkítőszert, a koffein lassan szívódik fel a szervezetedben, így, ha azzal akarod túlélni a délutánt, azt kockáztatod, hogy akkor is kipattan majd a szemed, amikor végre aludhatnál. Ezek helyett – főleg a délutáni órákban – próbáld ki inkább a zöld teát, egy kis citrommal és gyömbérrel ízesítve. Tartósabb és kevésbé káros hatást érhetsz el vele.

Oxigén: az agy legjobb élénkítőszere

Ha úgy érzed, már nagyon elbágyadtál, tegyél egy rövid sétát, vagy egyszerűen nyisd ki, illetve húzd le az ablakot, ha épp autóban ülsz! A hűvös levegő friss oxigént juttat az agyadba, ami felpezsdíti a vérkeringést, felébreszt. A neten könnyedén találsz pár perces, célzott meditációs légzőgyakorlatokat is, amelyek nemcsak a tüdődet, de a fejedet is segítenek kitisztítani.

A mozgás = lendület

Azzal mindenki tisztában van, hogy vezetés közben minimum 2 óránként ajánlott megállni és kiszállni a járműből, hogy átmozgassuk a tagjainkat és felfrissítsük a fejünket. Ez a trükk akkor is működik, ha nem a volán mellett ülsz. Ha tudsz és szeretsz futni, nyugodtan indíthatsz reggel egy frissítő kocogással, de napközben az is elég, ha abbahagyod a munkát, felállsz az asztal mellől és kinyújtóztatod a tagjaidat, végzel pár guggolást, törzshajlítást.

Étel, ami felpörget

Igen, fáradtan mi is a cukros fánk-kakaós csiga-hamburger hármasra vágyunk, és nem a diétás kóla jut eszünkbe. Érdemes azonban megálljt parancsolni a szénhidrátözönnek: a bevitt energiamennyiség tényleg felpörget, de amint elmúlik a hatása, még kimerültebbnek érezheted magad. Próbálj meg inkább fehérjében gazdagabb ebédet választani, például valamilyen halfélét zöldségekkel, mert az hosszú távon frissen tart. Emellé beférhet a nasi is, de a csokit „turbózd fel” egy kis rostdús zabpelyhes keksszel vagy gyümölccsel!

Amit ma megtehetsz…

…azt kivételesen holnapra is halaszthatod, ha nem szorít a határidő. Túlélőüzemmódban nem érdemes megterhelni az agyadat nagy döntésekkel vagy összetett feladatokkal. Ha fáradtan erőlteted ezeket, annak könnyen rossz vége lehet.

Hosszú távon ez nem lesz elég

Egy-egy rossz éjszakát túl lehet élni ezekkel a trükkökkel, de ha valami miatt hosszabb távon felborulna az alvásritmusod, és éjszakánként gyakran forgolódsz ébren, vagy az elalvásnál sokáig nem jön álom a szemedre, érdemes tartósabb megoldásokhoz folyamodnod. Gondold át az alváshigiénés szokásaidat, és szükség szerint változtass az életmódodon, hogy jobban alhass! Ha pedig úgy érzed, rendszeresen „túlélésre játszol”, és már megtettél mindent, mégsem sikerül jól aludnod, akkor nincs más hátra, mint felkeresni az orvosodat: a tartós alváshiány ugyanis komoly betegségeket is okozhat.

Segíthetnek a gyógynövények

