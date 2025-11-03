Egyes italok komoly hatással lehetnek az alvásminőségre. A kávé, a teák, az alkoholok valamelyikével megkínálhatnak minket napközben. Ha elfogadjuk a kedvességet, annak ára van, ezért, ha nem jól időzítünk, akkor tönkrevághatjuk az alvásunkat is. Ne legyél a szép álmok szabotőre! Most eláruljuk, mire figyelj ezekkel a népszerű italokkal kapcsolatban.

Kávé

Ez a sötét, karakteres aromával rendelkező forró vagy hideg ital igazi rakéta. Ha jó erősre van főzve, akkor még a „holtakat is feltámasztja”. Mitől ennyire markáns? Nos, hatása abban rejlik, hogy blokkolja az adenozint, egy alvásért felelős neurotranszmittert. Fontos azonban figyelembe venni, hogy maximum délután 4 óráig javasolt fogyasztani, máskülönben megzavarhatja az elalvást.

A koffein lassan ürül ki a szervezetből. Az átlagos felezési ideje 3-5 óra, vagyis ennyi idő alatt csökken a felére a bevitt mennyiség a szervezetedben. Teljesen csak 8-12 óra alatt ürül ki a szervezetedből, nem árt tehát ezt figyelembe venni, amikor kávézol.

Matcha

Baj lehet abból, ha megkóstolod a csajod málnapürés-fehércsokis matcha latte-ját? Nos, ha nem mondja el a haveroknak, akkor bizonyára nem, de amúgy sem. Ezt simán fogyaszthatod délután négyig is akár, mert kevésbé zavarja meg az alvást. Totál jó választás lehet kreatív munkához vagy délutáni mélyfókuszhoz, legyen szó egy beadandóról vagy egy hosszabb anyag elkészítéséről. Nem jön létre a koffein crash és nem pörget túl. Ez az ital nyugodt éberséget ad, és alapvetően nem kockáztatsz meg vele egy alvászavart.

Energiaital

Az energiaitaloknál számít az összetétel, ettől függ ugyanis, hogy mennyire rúgja be az ajtót az enerváltság és az álmosság palotájában. Hatását úgy éri el, hogy egyes változatok tömve vannak koffeinnel és cukorral. Sőt, ha taurinnal kiegészített verziót fogyasztasz, az túlzott stimulációt, akár szívritmuszavart is okozhat, és egy napig biztosan nem pislogsz tőle.

Vannak helyzetek, amikor életmentő lehet az energiaital fogyasztása. Például akkor, amikor mindenképpen vezetned kell és el akarod kerülni az elalvást vagy a koncentrációzavart. De délután vagy este, különösen edzés után, inkább tedd vissza a hűtő aljába. Amennyiben nagyon muszáj ilyet innod, akkor cukormentes, alacsony koffeintartalmú változatot ragadj a markodba! A legjobb azonban az lenne, ha át tudnád szervezni a programodat és aludnál egy rövidet.

Tea

Első hallásra a tea nem tűnik veszélyes választásnak, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyet gurítasz le a torkodon. Bár vannak teák – kamillatea, citromfű tea – amelyek segíthetik az elalvást, a fekete és a zöld tea koffeint tartalmaz, éppen ezért délután, 14 óra után jobban jársz, ha mellőzöd őket. Lefekvés előtt kizárólag nyugtató hatású teákat válassz, amelyek segítik az elalvást és nyugtatják az idegrendszert.

Alkohol

Az alkohol altató hatását sokan túlbecsülik. Bár egy-egy alkalommal valóban elősegítheti az elalvást, de a pihenést magát nem támogatja. Hosszú távon ronthatja az alvásminőséget, mert negatív hatással lehet az alvásciklusokra. Alapvetően a mélyalvást rontja, vagyis idővel nyúzottá válsz, még akkor is, ha elegendő időt próbálsz szánni az alvásra. Három órával alvás előtt már semmiképpen ne fogyassz alkoholt, mert rámehet az éjszakád.

