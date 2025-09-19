Olvasónk, Zsolt történetével arra szeretné felhívni a figyelmet, milyen súlyos ára lehet annak, ha valaki itt-ott spórol az apró javításokon.

„Hát, Zsoltika, ezen a gépen a teljes elhanyagolás látszik. Szép autó, de összejött rajta egy alsó hangon félmilliós szervizköltség, pusztán csak azért, mert az elmúlt tíz évben nem foglalkozott vele senki” – ezt mondta a szerelőm, miközben a kocsim alatt feküdt, és az alvázat mustrálta. Nem arról volt szó, hogy le lenne robbanva – mindössze annyi, hogy ha még sokáig akarom használni, akkor most nincs mese, mindent ki kell rajta kalapálni” – idézi fel levele elején olvasónk.

Máshol is akadtak problémák

Zsolt szerint ezekre a mondatokra senki nem vágyik – neki különösen azért esett rosszul, mert jól tudta, hogy nemcsak a kocsin, hanem saját magán is van mit rendbe tenni. „Pár hete ugyanis már annyira fájt a fenekem, hogy nem voltam benne biztos, végig tudom-e ülni a párommal, Eszterrel az utószezonra tervezett, spanyolországi autós túránkat. Először csak viszketett odalent, aztán vért láttam a vécépapíron, de persze legyintettem rá: majd elmúlik. Nem múlt. Sőt, újabban egyre gyakrabban vérezgetett, és néha eléggé fájt is.”

Szervizidőben nincs halogatás

A kellemetlen tünetek mind „hibaüzenetek” voltak, amelyekkel egyszerűen nem foglalkozott, és nem ment „szervizbe” – azaz a patikába, aranyér elleni készítményekért. Az életmódváltást is folyton halogatta. „Mindig volt valamilyen kifogásom, miért nem kezdek el többet mozogni, több vizet inni, rostban gazdagabban étkezni – először a legjobb haverom esküvője, aztán apám kerek születésnapja volt, és hát az új grillsütőt is ki kellett próbálni. Amíg csak én tudtam a dologról, addig nem is volt semmi gond. Csak hát egy idő után a csajom észrevette, hogy valami nincs rendben, és baromira letolt: azt mondta, ha nem csinálok semmit az aranyeremmel, akkor a sebészeten fogok kikötni. És hát őszintén: senki nem akarja, hogy az elhanyagolt szervizelés miatt szétkapják az alvázát.”

Alvázvédelem: kocsin és testen is kötelező

Zsolt történetének tanulsága, hogy az autónál egyszerű a képlet: ha időben megolajozod a mozgó alkatrészeket és gondot fordítasz az alvázvédelemre, elkerülheted a drága javításokat. Kiderült, hogy majdnem ugyanez igaz az emberi testre is – ha időben lépsz, azzal elejét veheted az „alvázadra” irányuló, invazív beavatkozásoknak. Kezdődő aranyeres panaszoknál a legfontosabb, hogy

kíméletesen tehermentesítsük az érintett területet,

kerüljük a haspréssel járó tevékenységeket (azaz ne emeljünk nehezet, és ne erőlködjünk a vécén),

támogassuk a könnyebb székletürítést megemelt rost- és folyadékbevitellel,

mozogjunk rendszeresen,

és válasszunk olyan patikaszert, amely nyugtatja, ápolja és regenerálja a sérült területet, például Proktis-M végbélkúpot és a Proktis-M plus végbélkenőcsöt.

Proktis-M: telitalálat aranyér ellen

A vény nélkül kapható Proktis-M készítmények használata enyhíti a viszketést a végbéltájon és a székelés közbeni fájdalmat. A Proktis-M végbélkúp és a Proktis-M plus végbélkenőcs egyik fő összetevője a hialuronsav, amely erősíti a szövetek szerkezetét, javítja azok tónusát, tápanyagellátását és rugalmasságát, gyorsítja a regenerációt és segít a gyógyulásban. A hialuronsav mellett olyan gyógynövények kivonatát is tartalmazzák, amelyek szöveti regenerációt serkentő, hámosító és gyulladáscsökkentő hatásukról ismertek. A Proktis-M végbélkúp belső, a Proktis-M plus végbélkenőcs külső és belső aranyér esetén alkalmazható.