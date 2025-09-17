Az aranyérbetegség sok magyart érint. Becslések szerint az ország fele az életében legalább egyszer kénytelen szembenézni ezzel a kellemetlenséggel. Aktív aranyeres tünetek esetén a vécépapírt masszív dörzspapírnak érezheti az ember, és fájdalmassá válik a popsitörlés egyébként hétköznapi mozdulata. A tisztálkodás ugyanis kidudorodó, gyulladt aranyér esetén még akkor is kellemetlen lehet, ha egyébként sikerül beszerezni a lehető legpuhább változatot.

Ezért nem ajánlott

Az a közhiedelem, amely szerint a nedves törlőkendők alkalmazása hatékonyan hozzájárulna az aranyeres problémák kezeléséhez, totális tévedés. A legtöbb baba- és intimtörlőkendőben valóban vannak zsíroldó összetevők, némelyik fertőtlenítőként alkoholt és illatanyagokat is tartalmazhat. Ezek a vegyületek sajnálatos módon feloldják és teljes mértékben eltávolítják a bőr természetes faggyúrétegét, ami az aranyeres, érzékeny terület kiszáradásához és berepedezéséhez vezethet. Ez fokozza a bőr bakteriális fertőződésének a kockázatát, a terület viszkethet, gyulladás alakulhat ki. A babák popsiját a törlőkendő használata után szigorúan és vastagon be kell krémezni, ezzel pótolva a korábban eltávolított faggyúréteget. A nedves babapopsitörlők használata vastag krémréteg nélkül nem a legszerencsésebb.

Amikor az aranyér makacsul tartja magát, akkor célszerű megfontolni, hogy laza boxeralsókat viseljünk az alváshoz. Ez nem mindenki számára magától értetődő, mégis elősegítheti a gyógyulást. Nagyvécézések után pedig célszerű vízzel megmosni a „kipufogót”, mert ez kíméletesebb aranyeres panaszok esetén, és a baktériumoktól hemzsegő, visszamaradó székletmorzsákat sem keni szét a környező bőrön.

Hinni a víz erejében

Amennyiben nincs otthon bidé, akkor a kézi tus használata is megfelel a célnak, de figyelni kell arra, hogy ne erős sugárral végezzük a tisztálkodást, mivel azzal fájdalmat és sérüléseket okozhatunk magunknak a gyulladt területen.

Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a nők számára kifejlesztett intimmosakodók kizárólag a szeméremtest tisztítására alkalmasak. Mivel a kémhatásuk viszonylag savas, ezért aranyér esetén hátul alkalmazva bizony csípni és irritálni fognak, ezért a végbéltájék tisztítására teljességgel alkalmatlanok.

És ha mégis?

Ha nem akarsz lemondani az intimtörlőkendők kényelméről, akkor sincs minden veszve. Valóban lehetnek olyan élethelyzetek, amikor „csak” ehhez a megoldáshoz nyúlhatunk. Például akkor, ha nem angolvécében végeztük el a dolgunkat, ahol a folyó víznek se híre, se hamva. Ebben az esetben olyan nedves törlőkendőt válasszunk, amely alkohol-, illatszer- és zsíroldómentes. A kendő összetételétől függetlenül aranyér esetén még ezzel sem szabad dörzsölni a végbélnyílás környékét. És ne felejtsük: az óvatos kendőhasználat után – mint a babáknál – mindig kenjünk be az érintett területet vastagon babapopsikrémmel.

