A sport áldásos hatásait nem szükséges ismertetni, hiszen manapság minden a mozgás fontosságáról szól. Azon túl, hogy rövid távon is állapotjavulás érhető el vele, jelentős mértékben kitolhatjuk az egészségben eltöltött évek számát a rendszeres testmozgással. Bizonyos mozgásformáknak azonban vannak árnyoldalai, hátrányai, amelyek előidézhetnek életminőség-rontó kellemetlenségeket. Ezek közé tartozik az aranyér is, amelyet sokan még az ellenségüknek sem kívánnának!

Tiltólistás sportok?

A kerékpározás vagy a spinning kifejezetten káros lehet, mivel a nyereg erős nyomást gyakorol a gátizomra, ami különösen külső aranyér esetén fájdalmassá teheti a sportolást. Az evezés és a kajakozás is ugyancsak a tiltólistás vagy rizikós sportok közé tartozik, mivel a hajlított testtartás és a statikus hasi erőkifejtés fokozza a nyomást a hasüregben, ami áttevődve a kismedence vénáira súlyosbíthatja a tüneteket.

Emellett még ott vannak az olyan mozgásformák, mint például a kettlebell, a TRX, a súlyemelés vagy a CrossFit, amelyek erős hasprést igényelnek, emiatt magukban hordják az aranyérbetegség kialakulásának vagy súlyosbodásának kockázatát.

Ez áll a háttérben

Ha valaki például súlyt emel vagy TRX-edzést végez, akkor az erek kiduzzadhatnak a nyakán. Amikor ez látszik, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy a nyomás a végbélnyílás és a gátizom táján is megnő az erekben. Ez rövid távon egy jókora, fájdalmas, feszülő pukli érzését fogja kelteni a végbéltájékon. A túlzott nyomás miatt mind a külső, mind a belső aranyér kirepedhet és vérezhet.

Hogyan lehet ellene védekezni? Az imént körülírt probléma azért fordulhat elő, mert megerőltetés közben a végbél egy picit nyitva van, emiatt a nyomás a hasüreg irányából lefelé hatol. Éppen ezért, ha valaki nehezet emel, vagyis megerőlteti magát, akkor a végbélnél található záróizmát is szorítsa össze, hogy a megnövekedett nyomás ne préselhesse ki a vénás köteget a végbélnyíláson.

Amennyiben valaki nem vesz erről tudomást és olyan testmozgást végez, amelynél ez a nyomás egyre erősebbé válik, akkor a belső aranyér egyre inkább elkezd kitüremkedni, ami csak súlyosbíthatja az amúgy sem kellemes tüneteket.

Zöld út

Ha olyan sportokat keresel, amelyekkel biztosan el tudod kerülni az aranyeret, akkor válts egy uszodabérletet, mert az úszás kíméli a medencetájékot, élénkíti a vérkeringést, és úszás közben nincs nyomás vagy ütődés a gáttájékon. A természetkedvelők számára érdemes a nordic walkinggal próbát tenni, hiszen ez egy hatékony kardió edzésforma, mégsem terheli meg annyira a medence izmait. Kiváló alternatívája lehet a futásnak, de ugyanez elmondható az elliptikus trénerről is. Utóbbi egészen kíméletes az ízületekhez és a végbélnyílás környékéhez.

A testmozgásról nem szabad lemondani, hiszen a rendszeres mozgás évekkel hosszabbíthatja meg az egészségben töltött éveket. Csak okosan és a testünk igényei szerint kell választani!

Hirdetés Telitalálat aranyér ellen! Az aranyér első tüneteinek – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés – jelentkezésekor segíthet a micellákba csomagolt hialuronsavat és gyógynövényi kivonatokat tartalmazó Proktis-M termékcsalád. A hialuronsav kiemelkedő hidratálóképessége igazolt, ami felgyorsítja és javítja a szövet-helyreállítást, sebgyógyulást. A Proktis-M kúp a belső, míg a Proktis-M plus kenőcs a külső, fájdalommal és gyulladással járó aranyeres panaszok enyhítésére használható, a tünetektől függően akár kombinálva is. Fotó: Phytotec Hungária Bt. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!