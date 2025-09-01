A saját testednek is vannak olyan részei, amelyek extra odafigyelést igényelnek – főleg, ha volt már dolgod aranyeres panaszokkal.

A tested jelzi, ha gond van, csak figyelned kell a jelekre. Ha időben foglalkozol a problémával, megúszhatod egy gyors „patikaszervizzel”. De ha halogatod a dolgot, könnyen eljuthatsz oda, hogy már csak a proktológus tud segíteni. Aranyeres panaszoknál vagy proktológiai beavatkozás után ráadásul azt is ki kell találnod, hogyan tartsd tisztán az érzékeny területet.

Alvázvédelem: a verdán és magadon is számít

Az autódnál pontosan tudod, hogy vannak sérülékenyebb részek – például a kerékjárati ívek –, amelyek különösen ki vannak téve a korróziónak. Ugyanez igaz a testedre is: a végbélnyílás környéke lehet kritikus pont, főleg, ha aranyeres panaszok is nehezítik a mindennapokat.

Ahogy a rozsdásodás esélye függ a kocsi típusától, életkorától és attól is, hogyan használod, úgy az aranyér kialakulását is sok minden befolyásolja:

genetika – előfordulhat, habár ritka az öröklött hajlam, de számít az életkorod is, mert ahogy idősödsz, úgy gyengülhetnek a kötőszöveteid;

– előfordulhat, habár ritka az öröklött hajlam, de számít az életkorod is, mert ahogy idősödsz, úgy gyengülhetnek a kötőszöveteid; testalkat – a túlsúly fokozza a kockázatot;

– a túlsúly fokozza a kockázatot; életmód – az ülőmunka, a mozgásszegény életvitel, valamint az erős haspréssel járó tevékenységek mind hajlamosíthatnak az aranyérre;

– az ülőmunka, a mozgásszegény életvitel, valamint az erős haspréssel járó tevékenységek mind hajlamosíthatnak az aranyérre; táplálkozás – a rostszegény étrend és az elégtelen folyadékbevitel székrekedést okozhat, ami az aranyeres gondok „előszobája”.

Prémium gondoskodás az érzékeny felületeknek

Ahogy az autódnál a gyári alvázvédelem nem mindig elég, úgy a tested is megérdemel néha egy kis extrát. A kocsira felpermetezel egy jó alvázvédőt, hogy megóvd a rozsdától – a testednél pedig ugyanezért fontos a kíméletes, alapos tisztítás.

De nem mindegy, mivel csinálod. A durva felületű vécépapír felsértheti az érzékeny bőrt, a nedves törlőkendő pedig néha túl sokat szed le, és lazán leoldhatja a hátsód korrózióvédelmét. Az autódnál valószínűleg nem spórolsz a prémium ápoláson. Miért pont a saját „alvázaddal” tennél ilyet?

Proktis-M tisztítóhab: a kíméletes „alváztisztításhoz”

Aranyeres panaszok esetén és proktológiai beavatkozások után az érzékeny terület tisztítására használd a patikában kapható Proktis-M tisztítóhabot! A frissítő, mentolillatú tisztítóhabot közvetlenül a végbélnyílás környékére kell felpermetezni, majd fél perc múlva vízzel leöblíteni. Ezzel a módszerrel nem kell kézzel érintened a fájdalmas testtájat, nincs dörzsölés, nincs fájdalom. Az ápoló, nyugtató összetevőket tartalmazó Proktis-M tisztítóhab bőrgyógyászatilag tesztelt, nem szárítja ki az érzékeny területet, ezért akár naponta alkalmazható. Kiszerelése gazdaságos: napi két használat mellett több mint három hónapra elegendő. A mentolos illata hűsítő érzést ad, a készítményben található összetevők pedig ápolják és védik a bőrt.

Figyelj a jelekre, tartsd karban magad, és használd az aranyered tisztításánál a prémium terméket – ahogy a verdánál is tennéd. Mert a te is megérdemled a maximális gondoskodást.