Ha neked fáj a hasad, esetleg gondjaid támadtak a vizeléssel, csak legyintesz: „majd elmúlik”. Te is így vagy ezzel?

Pedig nagyon nem kéne figyelmen kívül hagyni a saját tested riasztásait sem, hiszen annak „meghibásodásával” legalább annyit kockáztatsz, mintha a járgányod javíttatását hanyagolnád el – vagy inkább még többet.

Amikor azonnal reagálsz

Tegyük fel, hogy pénteken munkába menet észreveszed, hogy gyengén világít a lámpád. Hogyan reagálsz? Fogadjunk, hogy szombaton már cseréled (vagy cserélteted) is az izzót, mert tudod: ha nem csinálod meg időben, lehet, hogy jövő hétre teljesen kiég, és akkor balesetveszélyes lesz a kocsi. Logikus, gyors döntés. De mi van akkor, ha neked meg hónapok óta nehezebben megy a vizelés, esetleg fájdogál a hasad, a derekad? Ja, hogy az csak a „fáradtság”?!

Ha kigyulladt a piros lámpa

Ne légy benne olyan biztos! A tested ugyanúgy küld hibaüzeneteket, mint az autód. Fokozatosan, de kitartóan, mint mondjuk egy olajnyomás-problémánál: először csak egy gyenge motorhangot hallasz, aztán a műszerfalon felvillan a figyelmeztető jelzés, végül pedig bekopog a motor. Ugyanígy van ezzel a szervezet is krónikus bakteriális prosztatagyulladás (CP) esetén: először csak kicsit nehezebb, akadozóbb lesz a vizelés, aztán néha-néha (majd egyre gyakrabban) tompa fájdalmat is érzel az alhasadban, végül pedig már égő érzés kísér minden pisilést. A piros lámpa már rég kigyulladt – miért hagynád figyelmen kívül?

Nem éri meg húzni az időt

Ha az autódról van szó, a képlet világos: minél tovább húzod a javítást, annál drágább lesz, hisz olajcsere helyett végül vehetsz új motort. És akkor még jól is jársz, ha mindezt nem tetézi egy út szélén lerobbant kocsi trailer-költsége, meg minden egyéb bosszúság, ami egy meghiúsult utazással jár. A tested esetében viszont még drágább és még fájóbb lehet a számla. Szó szerint. Egy kezeletlen krónikus bakteriális prosztatagyulladásból ugyanis könnyen alakulhat ki krónikus kismedencei fájdalom szindróma (CPPS) –, ami már gyógyíthatatlan állapot, ahol komplex terápiával csak a tüneteket, a fájdalmat lehet enyhíteni. Megéri?

Szerviz a kocsidnak és a prosztatádnak is

Szóval, ha felismerted a jeleket, ne várj a szervizeléssel: se az autód, se a prosztatád esetében! A tested legalább annyira megérdemli a figyelmedet, mint a kocsid – vagy még talán jobban is. Mondjuk nálad biztosan nem lesz szükség teljes alkatrészcserére, de ha krónikus prosztatagyulladásod van, akkor nem úszod meg az orvost. A teljes gyógyuláshoz ugyanis elengedhetetlen egy hosszú, akár 8-10 hetes antibiotikumkúra és az életmódváltás is. A prosztatabarát étkezés, a rendszeres mozgás, a dohányzás és az alkoholfogyasztás mellőzése, valamint a stresszcsökkentés mind a „nagy szerviz” részét képezik. Emellett kérhetsz kiegészítő támogatást a gyógynövényektől is.

Proxelan: gyógynövény-kivonatokkal segít enyhíteni a vizelési zavarokat

A Proxelan végbélkúp krónikus prosztatagyulladás esetén klinikai vizsgálatokkal igazoltan enyhíti a fájdalmat és a vizelési zavarokat az antibiotikumkezelést kiegészítve és antibiotikum nélkül, önmagában alkalmazva is. A helyi hatású készítmény hialuronsavat és gyógynövények kivonatát tartalmazza, amelyek nyugtatják és ápolják a szöveteket. A végbélkúp összetevői célzottan a probléma forrásánál szabadulnak fel, és segítenek a prosztata feszülő, pangásos állapotai okozta fájdalom és a vizelési zavarok enyhítésében. A Proxelan végbélkúp harmincdarabos kiszerelésben, vény nélkül kapható a patikákban. A 30 napos bevezető kúra után a kezelés ismételhető és akár tartósan is folytatható.