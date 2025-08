Kevéssé ismert tény, de a Teslák többféle technológiát alkalmaznak a sofőr viselkedésének figyelésére, leginkább az Autopilot és a Full Self Driving (FSD) rendszerek használata közben. Ebben az egyik legfontosabb eszközük az utasfigyelő kamera, amely az utastérben, a visszapillantó tükör közelében helyezkedik el, és figyeli a gépjárművezető arcát.

Baleset-megelőzés magasfokon

Ez a kamera például azt is képes érzékelni, ha a sofőr nem figyeli az utat, elfordítja a fejét, de még azt is, ha ásít vagy esetleg elbóbiskol. Amennyiben ez megtörténik, akkor vizuális, illetve hangjelzésekkel figyelmezteti a gépjárművezetőt. Ha nem reagál, abban az esetben a Tesla ki is kapcsolhatja az Autopilotot. Bár ez a funkció nem minden modellben aktív alapból, mégis komoly szerepet tölt be a balesetek megelőzésében.

Mi lenne, ha a gépjárművezető egészségét is monitorozná egy jármű? Bizonyos autómárkáknál ez már most is lehetséges. A fejlettebb rendszerek a kormányba vagy az ülésbe épített szenzoroknak köszönhetően képesek a pulzus észlelésére. Egyes belső kamerák pedig már most is figyelik a volán mögött ülő személy szemmozgását, fejpozícióját és viselkedését. Amennyiben a sofőr nem reagál a vészhelyzetek észlelésére, a rendszer automatikusan félreáll az autóval, és segítséget hív. A Tesla mellett a BMW, valamint a Mercedes-Benz egyes modelljei kínálnak ilyen funkciókat, de a jövőben még több autót látnak el ezekkel a „képességekkel”.

Természetesen ezek a megoldások nem helyettesíthetnek semmilyen orvosi diagnózist, de idővel talán alkalmassá válnak a másfél órás szabály opcionális betartására. Vagyis az autók eléggé fejlettek lesznek ahhoz, hogy 90 percenként figyelmeztessék a gépjárművezetőt a folyadékfogyasztásra. A folyamatos, kismennyiségű vízivás ugyanis hatékonyabb, mint egyszerre sok folyadékot elfogyasztani. Ezt a technikát a hivatásos gépjárművezetők alkalmazzák annak érdekében, hogy fenntartsák a hidratáltságot főleg meleg időben vagy fizikai aktivitás közben.

Ez már a jövő?

Ezzel pedig támogathatja a koncentráció fenntartását, emellett hozzájárulhat a prosztata egészséges működéséhez is. Sőt, éjszakai vezetésnél aktiválhatja a pihenőhely-keresőt, ha a sofőr ülésben való mozgolódása gyakoribbá válik. A beszállítókkal közösen egyre több autógyártó dolgozik azon, hogy már ne csak az éber figyelem fenntartását, hanem a gépjárművezető egészségi állapotát is monitorozzák.

A Toyota és a BMW is olyan rendszer tökéletesítésén dolgozik, ami nemcsak a gépjárművezető pulzusát képes figyelni, hanem a légzését is. Ezek alapján az autó automatikusan beállíthatja a hőmérsékletet, a világítást, de még akár zenét is kapcsolhat. Egyes rendszerek pedig akár az érzelmi állapotokat is képesek felismerni. Amennyiben a sofőr túlságosan stresszes vagy kimerült, akkor az önvezető rendszer javaslatot tehet a vezetés átvételére. Ez a technológia még nem elérhető, de a trend már eléggé jól kirajzolódik. A jövő autói nemcsak közlekedési eszközökként fognak funkcionálni, de intelligens, egészségtudatos társakká is válhatnak.

Hirdetés A Proxelan végbélkúp klinikai vizsgálatokkal igazolt hatású helyi készítmény a prosztatagyulladás tünetei ellen, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van.

Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszi a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat és a fájdalmat. Vény nélkül könnyen elérhető a hazai patikákban, ezért a fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz Fotó: Phytotec Hungária Bt.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!