Azok, akik hivatásból vezetnek, idővel megtanulnak együtt élni a szakma kihívásaival. Melyek ezek? A fel- és lerakóhelyekre időre kell odaérni, ráadásul úgy kell megtervezni az útvonalat, hogy az útdíjak miatt se ürüljön ki gyorsan a fuvarozók zsebe. A forgalmi dugók esetleges elkerüléséről, a súlykorlátozások figyelembevételéről pedig még nem is beszéltünk.

Egy kamionsofőr egy nap legfeljebb 9 órát vezethet, amelyet hetente kétszer meg lehet növelni 10 órára. Fontos szabály továbbá, hogy 4,5 óra után legalább 45 perces szünetet kell tartani, de ezt a kis pihenőt fel lehet osztani egy 15 perces, valamint egy 30 perces szünetre. Ennyi időbe kell belesűríteni a „folyóügyeket”, nem beszélve az étkezésről és egyéb szükségletekről. Belegondolni is furcsa, milyen lehet, amikor meg kell tervezned a vécézést, hiszen alapvetően az az elv érvényesül, hogy akkor megy az ember, amikor a „természet hívja”.

A 90 perces vízivás szabálya

Azért kétség nem fér hozzá, a kamionsofőröknek is akadhatnak gondjaik ezzel a kérdéssel. Éppen ezért, ha egy kamionos pihenőhelynél egy sárga folyadékkal teli PET-palackot találsz, nos, biztos lehetsz benne, hogy abban nem citromos tea van. Ennek ellenére a hivatásos gépjárművezetőknek köszönhetjük azt a szabályt, amit egyre több szakember vesz komolyan.

A „90 perces vízivás” lényege, hogy nagyjából másfél óránként ajánlott inni egy kis vizet annak érdekében, hogy megelőzzék a kiszáradást, a fáradtságot, valamint a koncentráció csökkenését. Ez egy egyszerű, de hatékony szabály, amit manapság sok hivatásos sofőr alkalmaz azért, hogy jobb közérzetet biztosítson magának. A másfél óránként történő folyadékfogyasztás azért is hasznos, mert a vezetés közbeni koncentráció sok energiát igényel, emellett a fülkében gyakran túlságosan szárazzá válik a levegő a légkondicionáló folyamatos használata miatt. A pihenő közben „leküldött” kávék vagy koffeines italok pedig vízhajtó hatásúak, ezért pótolni kell valahogyan a folyadékot.

Oda kell figyelni az ülésre

Van ennek a szabálynak más előnye is: a 90 perces ritmus optimális megoldás a kismedencei vérkeringés pangásának megelőzéséhez, valamint a húgyutak egészségének megőrzéséhez. Az igazán profik a helyes üléspozíció megválasztására is nagy gondot fordítanak. A prosztatára nehezedő nyomás csökkentése érdekében célszerű úgy ülni, hogy a medence kissé előrebillenjen, a hát pedig egyenes maradjon. Az ülést pedig úgy kell beállítani, hogy a térdek lejjebb kerüljenek a csípőnél. Ha valaki szeretné, akkor úgynevezett U alakú üléspárnát is használhat, amely tehermentesíti a prosztata környékét azáltal, hogy nem nehezedik rá súly. Természetesen nem lehet eléggé hangsúlyozni a pihenőidőkben végzett nyújtások, átmozgatások fontosságát. Ez egyfelől serkenti a vérkeringést, másfelől pedig felfrissíti a szervezetet is.

Jól látszik tehát, hogy számos olyan praktikum van, amit elleshetünk a távolsági árufuvarozás fekete öves mestereitől, akik gondoskodnak arról, hogy tele legyenek a boltok polcai árukkal.

