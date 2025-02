Az élet talány és sokszor nem kevés idő kell ahhoz, hogy összeálljanak a kis mozaikok, hogy teljes képet tudjunk kapni egy témáról. Bencét egy kisebb koccanás ébresztette rá arra, hogy néha még a legújabb formátumú magyar rendszám is rejthet orvosi kifejezéseket. Na, de kezdjük az elején!

„Éppen egy kereszteződés előtt voltam, amikor felvillant egy üzenet a telefonomon attól a lánytól, akivel már egy hónapja ismerkedtem. Nem lett volna szabad, de egy pillanatra lenéztem, nagyon kíváncsi voltam, mit írt” – kezdett bele történetbe olvasónk, amit e-mailen osztott meg velünk. És akkor megtörtént a baj. Későn vette észre a jobbról érkező autót, elkerülhetetlen volt a csattanás. Ő elismerte a felelősségét, jött, aminek jönnie kellett.

„Láttam, hogy a fekete Superb csak kis mértékben sérült. Mint kiderült, egy jól öltözött férfi vezette. Egyáltalán nem volt ideges, nem akart balhézni. Kitöltöttük a betétlapot, megbeszéltünk a történtéket, majd mindenki ment a dolgára” – mondta Bence az esettel kapcsolatban. Csak miután visszaült a kocsijába, akkor csodálkozott rá egy nagyon furcsa dologra. A jármű rendszáma ez volt: HM RD 88. Tudta, hogy az új rendszám számlálója még nem tart a H-betűnél, ezért rájött, hogy ez egy külön kiváltott, exkluzív formátum lehetett. De miért választ valaki magának ilyen rendszámot?

Nos, az élet nagy rendező. Minden okkal történik – szokták mondani. És Bence esetében ez hatványozottan igaz volt. „Néhány hét múlva pecsételő vérzés nyomai jelentek meg a vécépapíron, ami miatt nagyon megijedtem. Aztán olyan volt, mintha kaktuszba ültem volna. A kanapén való ücsörgés fájdalmassá vált. Nem elég, hogy összetöröm a saját autómat, még akkor ez is” – mérgelődött olvasónk. Emiatt felkereste háziorvosát, aki a tünetek megismerése után egyből szakorvoshoz küldte. Proktológushoz kellett mennie.

„Éppen sétáltam a rendelőhöz, amikor észrevettem az ismerős Superbet. Rajta a rendszám: HM RD 88. Gondoltam, ez remek nap lesz, mert nem elég, hogy le kell tolni a gatyát, még azzal is összefuthatok, akinek nekimentem” – írta Bence életének egy kevésbé kellemes napjáról. Akkor jött számára a meglepetés, amikor benyitott a fehér falas és csempés rendelő ajtaján. Az asszisztens mellett ugyanaz a középkorú figura állt, akivel korábban a betétlapot is töltögették. Csak most fehér köpeny volt rajta.

Mint kiderült, ő volt a proktológus, akihez mennie kellett. Az orvos felvilágosította arról, hogy bizony aranyérrel van dolga, amely egyelőre még konzervatív kezeléssel is kezelhető.

Rengeteg tanáccsal látta el Bencét. Életmód- és étrendváltást ajánlott. „Az ajtón kifelé menet gondoltam egyet, megkérdeztem miért választott ilyen egyedi rendszámot. Azt felelte, hogy a HM RD 88 az a HaeMoRrhoiD, vagyis az aranyér rövidítése. Na, ez aztán kreatív rendszámválasztás!” – tette hozzá Bence. És tényleg, annyira egyedi, hogy csak a fekete öves latinosok láthatnak benne jelentést. Olvasónknál egyébként hatottak az orvos tanácsai, sikeresen felülkerekedett az aranyér tünetein.

