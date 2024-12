Ha félvállról veszed, akkor gyorsan eljuthatsz odáig, hogy a létezéséről már nehéz lesz tudomást sem venned. Kiváltképp nem kellemes 10 beteg társaságában egy proktológus várójában ülve a mobilod nyomkodásával lekötni a figyelmedet. Aranyere mindenkinek van, aranyérbetegsége azonban csak azoknak, akik tettek érte, hogy kialakuljon. Persze, amíg nem tud róla az ember, addig nem is igazán tudja, mit kell elkerülni. Mi azért segítünk, hogy ne a saját károdból tanulj!

Az aranyér tulajdonképpen egy olyan érköteg, amely a végbélnyálkahártya alatt található. Ez az „aranyérpárna” biztosítja a szabályos végbélműködést, a széklettartást és -ürítést. Aranyérbetegségről akkor beszélhetünk, ha valamilyen okból ez az aranyeres köteg kitágul, fala elvékonyodik, begyullad, lecsúszik a végbélnyílás irányába, és esetleg még onnan kifordulva elő is esik.

A férfiakat vagy inkább a nőket érinti?

Az aranyérpanaszok a nőket és a férfiakat nagyjából azonos arányban érintik, hiszen a legtöbbször a férfiak végeznek nehéz fizikai munkát, a nőknél pedig a szülés növeli meg az előfordulás gyakoriságát. A férfiak étrendje azonban ronthatja a statisztikát. Ők jobban kedvelik a nehezen emészthető, zsíros, fűszeres ételeket, amelyek emésztési és székletürítési zavarokhoz vezethetnek, mindez pedig nagy szerepet játszik az aranyérbetegség kialakulásában.

Szakemberek szerint az is fokozza a férfiaknál az aranyérbetegség kialakulásának valószínűségét, hogy ők köztudottan szeretnek az indokoltnál több időt eltölteni a mellékhelyiségben. A vécén ücsörgés miatt a medencefenéki erekben megnő a nyomás, ez okozza a tágulatukat. Emellett a férfiak talán sokkal kevésbé hajlamosak elmenni az orvoshoz, és az első tünetek megjelenése után általában kivárják, hátha a probléma magától elmúlik.

Ez sem használ neki

Az ülőmunka, a mozgásszegény életmód az aranyérbetegség további kockázati tényezője, emiatt civilizációs betegségnek tekinthető. Sajnos, ha valaki széken ülve kénytelen eltölteni napi 8-9 vagy 10 órát, akkor komolyan fontolóra kell vennie az aranyér megelőzésével kapcsolatos szokások kialakítását.

Az ülés következtében ugyanis a hasi szervek súlya a gátra és a végbélkörnyékre helyeződik, és ott állandóan emelkedett nyomást tart fenn. Ha rövid ideig ülünk, ezzel még semmi probléma nem lenne, de a hosszú műszakok bizony nagyon negatív hatással lehetnek az egészségünkre. Az egész napos folyamatos terhelés miatt az aranyérkötegek kitágulhatnak.

Gondok az erekcióval?

Meglepőnek tűnik, de a kialakulófélben lévő aranyérpanaszok az erekció minőségére is hatással lehetnek. 2012 végén az International Journal of Andrology hasábjain megjelent egy tanulmány, amely részletesen feltárta az aranyér és az erekciós funkciózavar lehetséges összefüggéseit. Eszerint az erekciózavarral küszködő férfiak 25 százalékánál aranyérrel kapcsolatos problémák is jelentkeztek. Ezt az összefüggést az aranyér gyulladásos vénás folyamatainak következményeként magyarázták.

Ezt tedd már az első tünetektől

Ha pecsételő vérzést látsz a vécépapíron, vagy kellemetlen, szúró fájdalmat érzel a végbélnyílás környékén, könnyen lehet, hogy aranyérrel van dolgod. Ilyenkor egy kisebb életmódváltás, illetve patikai kenőcsök és kúpok segíthetnek elmulasztani a panaszokat, de fontos, hogy fegyelmezetten tegyük a dolgunkat a siker érdekében, úgy, mint egy harcos.

Az ülőmunka esetén javasolt minden órában legalább 10 perces szünetet tartani, emellett egy aranyér-megelőző ülőpárna beszerzése is indokolt lehet. Továbbá érdemes megreformálni az étkezési szokásokat is. A rostban gazdag ételek fogyasztására való áttérés mellett a bőséges folyadékfogyasztásról is gondoskodni kell. Természetesen nem a sörre, hanem a tiszta vízre gondolunk. Mindemellett javasolt a túlzottan feldolgozott, fűszeres, zsíros, cukros ételek vagy italok kiiktatása is az étrendünkből. Mindezeken felül pedig érdemes naponta legalább 30 percnyi könnyed mozgást beiktatni, mert ez élénkíti a vérkeringést.

Motiváló hatással lehet egy-egy kihívás teljesítése, de ma már számos olyan edzésterv létezik, amely az irodai munkát végzők számára jelenthet segítséget. A legfontosabb, hogy nem szabad beletörődni a panaszokba, és idejekorán meg kell tenni mindent, hogy ne rosszabbodjanak a tünetek!

