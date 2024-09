A holland Giliam de Carpentier videojáték-fejlesztőként keresi a kenyerét, de örök hobbija a dizájn és az ezermesterség, a barkácsolás, melynek legfrissebb gyümölcse egy igen cuki önjáró asztal.

A Carpentopodot, ahogy neve is utal rá, az ízeltlábúak és egyéb élőlények lábainak anatómiája és mechanikája ihlette, a téma immár több mint egy évtizede foglalkoztatja az alkotót. Még 2008-ban, „csak úgy” írt egy programot, melyek a különböző lábak hatékonyságát értékelte, majd ez alapján fejlesztett egy saját, „tökéletes” koncepciót.

Ez adta végül a Carpentopod alapját is, melyen a sokkal egyszerűbb sétálórobotokéhoz hasonló, négyszer három, sokízületes lábon áll – és persze „jár” is. A két 24 voltos elektromotor által mozgatott, laminált bambuszból CNC-technológiával kifaragott lábak közül kettő mindig úgy áll, hogy az asztal lapja vízszintesben maradjon, de a szerkezet akár emelkedőt, lejtőt is képes kezelni.

A Carpentopod meglehetősen lassú, és az alkotó becslése szerint legfeljebb 15 percnyi mozgásra képes – de hát kinek is hiányozna egy vég nélkül rohangáló bútordarab?

Az alkotó blogján sokkal mélyebben is elmagyarázza az önjáró asztal készítését, sőt a lábszerkezet tervrajzát is közzétette, így a hasonlóan jó műszaki érzékkel és eszközökkel rendelkezők maguk is megpróbálkozhatnak az elkészítéssel.

A Carpentopod működés közben