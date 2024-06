Az autógyártók kedvenc divatkiegészítői közé tartoznak a (nap)szemüvegek, hiszen viszonylag visszafogottan, a külső szemlélők felé egy-egy pólónál, sapkánál, táskánál jóval szolidabban, de a viselőnek így is erős márkaélményt nyújtva, ráadásul a tervezésre, a különleges anyagokra hivatkozva jó áron értékesíthető termékek.

A Porschétől is mutattunk már néhány modellt, kollekciót, és most itt a legújabb, a P’8952. Az új szemüveg is a 911 Turbo S mára ikonikussá érett lágy, ívelt vonalaira épít, így a Curved (íves) széria részét képezi.

A 911-estől kölcsönzött dizájnfilozófiájához a Porsche Design állítása szerint „mérnöki szenvedély” párosul, így az esztétikum és a funkcionális tökéletes kombinációját kínálja.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Így görbül a tér Porschében 1 /12 Kép: Porsche Design Kép: Porsche Design Fotó megosztása: 2 /12 Kép: Porsche Design Kép: Porsche Design Fotó megosztása: 3 /12 Kép: Porsche Design Kép: Porsche Design Fotó megosztása: 5 /12 Kép: Porsche Design Kép: Porsche Design Fotó megosztása: 6 /12 Kép: Porsche Design Kép: Porsche Design Fotó megosztása: 7 /12 Kép: Porsche Design Kép: Porsche Design Fotó megosztása: 9 /12 Kép: Porsche Design Kép: Porsche Design Fotó megosztása: 10 /12 Kép: Porsche Design Kép: Porsche Design Fotó megosztása: 11 /12 Kép: Porsche Design Kép: Porsche Design Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A keret alumíniumból és nagy szilárdságú RXP poliamidból készül, így könnyű, de erős, a szárak illesztése pedig sajátos, sportos vonalvezetést ad a mind férfi, mind női arcon jól mutató formának.

Az új Iconic Curved modell jövő hétfőtől, július 1-jétől válik elérhetővé a Porsche Design weboldalán és butikjaiban – a széria darabjaiért 895 eurót, azaz bő 355 ezer Ft-ért adják majd.