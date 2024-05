A látvány, a sebesség és erő benyomása, valamint a hang mellett az autóversenyek, sőt, a privát autós szórakozás nyújtotta élménycsomag részét képezik az illatok, szagok is, a kipufogógáz, a forró olaj, na és persze az égő féktárcsák és gumik aromája is jelentős tényező.

Számos autógyártó kedveskedik rajongóinak vagy általában az autózás szerelmeseinek illatszerekkel, ám ezek legtöbbször a hagyományos, a parfümöktől megszokott illatokat nyújtják, ritka az olyan termék, mint a Nissan legújabb dobása.

A japán gyártó a villanyos Forma-E széria most következő, sanghaji fordulója kapcsán mutatta be a Smell My Dust („szagold a poromat!”) névre keresztelt parfümjét, melyben a Japán kapcsán kikerülhetetlen cseresznyevirág-illat mellett az égett gumik aromája játszik főszerepet.

Hogy meglegyen a kínai vonal is, az illatot egy sanghaji parfümériában keverték ki, a receptnek állítólag része a valódi versenygumi-hulladék is.

A Nissan illatkínálatában egyébként más, szintén autós fantázianevekkel operáló – Armada, GTR, Patrol, 350Z – termékek is akadnak, aki nem sajnálja a nem is túl borsos, 17-20 ezer forintos árat, az kis kutatás után bármelyikkel próbát tehet.