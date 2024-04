A textúrák és a füst megszállottja volt

Tamás gyerekkora óta imádott sütögetni. Az első meghatározó élménye a szalonnasütés volt a nagyapja szőlőjében, ahol a kíváncsi kisfiú rabja lett a füstös ízeknek, a jó hangulatú kerti grillezéseknek. Az egyetem alatt az albérletében is volt egy elektromos raclette készüléke, de az igazi szerelem a kertváros lett, és a méretes BBQ smoker, amelyet jutányos áron szerzett be egy ismerősétől. Úgy érezte, a jól fizető informatikus munkája mellett szüksége van valami életteljesre, kreatívra, így megszállottan próbált ki újabb és újabb recepteket. Irdatlan porchetták, kávéban pácolt mangalica, könnyfakasztó marhaoldalas és minden, ami szem-szájnak ingere – még az éléskamrájukban is saját maga füstölte finomságok sorakoztak. Sosem sajnált pénzt, időt, energiát az újabb ízek, textúrák és technológiák felfedezéséért. Mindaddig, amíg nem lett aranyere.

Füstbe ment terv

A rostszegény táplálkozás, a kevés folyadék, az ülőmunka, a gyakori székrekedés (és a fürdőszoba csendjében sokszor hosszas olvasással töltött „énidő”), illetve valószínűleg némi öröklött kötőszöveti gyengeség is közrejátszott Tamás állapotának romlásában. Eleinte csak enyhe diszkomfortot, majd kifejezett fájdalmat érzett, és volt, hogy véres volt a vécépapír. Utóbbinál azért már ő is megijedt, hogy valami nagyobb baj van – és lehetett is volna, ha az aranyere kezelés nélkül marad. Több dolog miatt sem volt szabad tovább késlekedni: egyebek között azért sem, mert közeledett az újabb grillszezon. Tamás azok közé tartozott, akiknél az első tűrhetően langyos napon már be kell gyújtani a faszenet, így tennie kellett valamit, hogy ha más keretek között is, de hódolhasson kedvenc hobbijának.

Radikális változtatásokra volt szükség

Tamás felmérte a helyzetet, és döntött: a célért minden áldozatot meg kell hozni. A gyerekek már régóta vágytak egy közepes mozgásigényű kutyára, így örökbe fogadtak egyet, rendszeres családi programmá vált a séta és a közös játék az új kedvenccel. A felesége pedig hozott neki hialuronsavat tartalmazó Proktis-M kúpot és Proktis-M plus kenőcsöt is a panaszai enyhítésére. A Proktis-M termékcsalád az aranyér első tüneteinek – viszketés a végbéltájon, székelés közbeni fájdalom, esetleg vérzés – jelentkezésekor segíthet a panaszok enyhítésében. A hialuronsav kiemelkedő hidratálóképességgel bír, ami felgyorsítja és javítja a szövethelyreállítást és a sebgyógyulást, a készítményben található gyógynövényi kivonatok pedig gyulladáscsökkentő hatásúak. A vény nélkül kapható Proktis-M kúp a belső, a Proktis-M plus kenőcs pedig a külső és belső aranyeres panaszokat is enyhíti.

Zöldségeket a grillrácsra!

A kutyával elkerülhetetlenül együtt járó rendszeres mozgás és az aranyér elleni készítmények használata mellett Tamásnak az étrendjét is meg kellett reformálnia. Ez tűnt a legnagyobb falatnak. Párjával együtt eleinte kétkedve, aztán egyre lelkesebben bújták a weboldalakat olyan húsmentes, zöldséges receptekért, amelyekkel elő lehet állni egy kerti partin is. Bár a cimborák kedvéért azért továbbra is volt omlós steak és fűszeres grillkolbász a rácson, de a baráti kör egy részének őszinte örömére megsokasodtak a zöldségnyársak, vegán húspogácsák, karamellizált gyümölcsök is. És még Cézár, a menhelyről befogadott eb is elismerően fogadta a gasztronómiai újításokat.