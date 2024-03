1992-es alapítása óta mindössze két modellt – jó néhány különböző változatban – dobott piacra az olasz Pagani, ennek ellenére, vagyis talán pont ezért, a legvágyottabb hipersportkocsi-márkák közé tartozik.

Bár tavaly már bemutatták következő típusukat, az Utopiát, az egyelőre nem elérhető, így aktuális modelljük továbbra is a 2011-ben leleplezett Huayra. Egy-egy új Pagani egymilliárd forintnak megfelelő áron indul, így a többség – még az igen tehetősek is – csak az autós szaksajtóban, internetes videókban, esetleg találkozókon ismerkedhetnek velük.

A Huayra R-tulajdonosok – ez 30 főt jelent, ennyit készítettek és adtak el a változatból – ugyanakkor hamarosan már duplán is élvezhetik az autót, akár otthonuk kényelmében is, ugyanis a Pagani hivatalos szimulátort készített a modellhez. A gyártó állítása szerint nem egyszerű játékszerről van szó, az Assetto Corsa Prót futtató szerkezeten a szoftver és a hardver teljes összhangjára figyelve a vezető teljes mértékben átélheti az autó dinamikáját, viselkedését, aerodinamikai tulajdonságait, különböző versenypályákon csiszolhatja tudását, rutinját, hogy az igazival ne keveredjen bajba az aszfalton.

A Pagani-szimulátor építésénél az autók gyártásánál is alkalmazott anyagokat és technológiákat alkalmaztak, azaz karbon kompozit és alumínium adja a „kasztnit”, az ülésben aktuátorok adják vissza a virtuális útról érkező erőhatásokat, a látványt 122 hüvelykes, hajlított monitor, a hangzást – ideértve az autentikus V12 R-es motorhangot – 5.1-es hangrendszer biztosítja.

A Huayra R-tulajdonosok rövid időre is bérelhetik-foglalhatják az eszközt, de meg is vásárolhatják egy-egy példányát (az árról nem tudni), későbbre pedig azt sem zárja ki a Pagani, hogy a szélesebb közönség számára is elérhetővé válik a high-tech „játékszer”.