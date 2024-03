Tavaly nyáron még csak érdekes és ígéretes elképzelésként írtunk a vitorlákkal felszerelt felszerelt óceánjáró teherhajókról, ám mostanra fényes sikerről lehet beszámolni.

Korábban a brit Nuclear Transport Solutions projektjét mutattuk be, melynek keretében a hajó fedélzetéről felhajtható merev vitorlák felhasználásával szállítanák az elhasznált nukleáris fűtőelemeket. A mesterséges intelligencia által mindig a megfelelő irányba állított vitorlák az NTS szerint a hajtás 20%-át adhatják.

Míg az NTS tesztjei most is zajlanak, egészen 2025 márciusáig, egy másik, hasonló projekt tesztje épp nemrég zárult le.

A fenntartható, zöldenergia-fejlesztéseket is bevető mezőgazdasági óriáscég, a Cargill egy 43 ezer tonnás szingapúri teherszállítót bérelt ki a saját vitorlái (fantázianevükön WindWing – szélszárny) gyakorlati kipróbálásához.

A Pyxis Ocean névre hallgató monstrumra két acélból és üvegszálas anyagokból készített, 37,5 méter magas WindWinget szereltek, melyek ebben az esetben is a dízelhajtás kiegészítéseiként dolgoztak. A le- és felhajtható vitorlák itt is automatikusan a széliránynak megfelelő optimális szögbe állnak.

A 2023 nyarától zajló hónapos tengeri próba során a Pyxis Ocean körbehajózta a Földet, járt az Indiai-óceánon, a Csendes-óceánon és az Atlantin is, útja során említett a Horn-fokot és a Jóreménység fokát is, azaz a legkeményebb vizeken is bevetették.

A Cargill beszámolója szerint a Pyxis Ocean átlagosan napi három tonna üzemanyagot takarított meg a vitorlákkal – de kiváló széljárásnál napi 11 tonna is összejött –, ami a teljes üzemanyag-ellátási lánc szén-dioxid-kibocsátásának 11,2 tonnás csökkentésére fordítható le.

A cég további, még nagyobb hajókon már három vitorlával vinné tovább a munkát, emellett azon is dolgoznak, hogy a modern vitorlásokat kompatibilissé tegyék a világ mintegy 250 fontos tengeri kikötőjével.