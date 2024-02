2023 nyarán mutatta be, tavaly ősz óta üzemelteti a japán Tobu vasúttársaság legújabb szerelvényét, a Spacia X-et.

A Hitachival közösen tervezett, dizájndíjat is nyerő kocsik külsejükben az Edo-kori (1603-1868), dekoratív áttört fafaragásokat idézik, de a belső a fő attrakció.

A Tokió és a Tocsigi prefektúrában található Kinugava onszen (termálfürdő), valamint Nikkó város között 160 kilométeren közlekedő vonaton hatféle osztály/opció elérhető, a modern, de egyszerű „másodosztályon” túl az utasszállító repülők magasabb osztályait idéző félig elszeparált ülések, multifunkciós kis szobák, fejedelmi kényelmet ígérő prémiumfotelek, kabinok, valamint két szalon jelenti a kínálatot.

Az utóbbiak a vonat két végén, közvetlenül az irányítófülke mögött találhatók, az üvegfalnak köszönhetően pedig nagyszerű kilátást biztosítanak a szerelvény előtt álló vagy épp maga mögött hagyott útra is.

Nézd meg, milyen belülről a Spacia X

Maga a Tobu is mozgó szalonoknak nevezi a nagy ablakos, világos, minőségi bútorokkal, fotelekkel, kanapékkal berendezett tereket – a kisebbikben, a Cockpit Suite-ben hét fő fér el kényelmesen, míg a másikban a Cockpit Lounge-ban 20-an is elférnek. Utóbbiban bár is várja a vendégeket, méghozzá hagyományos, kézműves nikkói édességekkel, kávéval, sörrel és szakéval.

Az alapülésekért teljes út esetén mindössze kb. 3800 forintnak megfelelő jent kell fizetni (nagyjából ennyi egy MÁV-os Intercity I. osztály is ilyen távolságra), a prémiumfotelekért 9300 forinttal lehet számolni, a teljes, négyszemélyes kabinok foglalása a fejenkénti alapdíjon felül 14 300 Ft-nak felel meg, a büfés lounge-ba személyenként 10 500 forintnyi jent kell fizetni, míg a hétszemélyes Cockpit Suite foglalása a fejenkénti 9300-as összegen felül 29 ezer forintnyi kiadás.