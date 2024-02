Egészen addig nem tudják a férfiak, mennyire fontos szervük a prosztata, amíg nincsen vele gondjuk. A gesztenye méretű szerv körülöleli a húgycsövet, feladata pedig annak a váladéknak a megtermelése, amely a spermiumokkal keveredve az ondót alkotja.

A prosztatagyulladás, vagy más néven prosztatitisz az egyik leggyakoribb probléma, amely a szervet érinti. Nem válogat, életkortól függetlenül bárkit érinthet, nem szabad az idős férfiak betegségeként tekinteni rá.

Függetlenül attól, hogy akut vagy krónikus bakteriális prosztatagyulladásról van szó, a tünetek megegyeznek, csak az intenzitásuk tér el. Jellemző a vizelési zavarok jelentkezése: prosztatitisz esetében gyakrabban járnak a férfiak WC-re, a vizelet nehezebben és vékonyabb sugárban távozik, és mindez még fájdalmas is lehet.

Nem csak a vizelést kísérheti kellemetlen érzés: a prosztatánál, a gáttájékon nagyjából az esetek felében érzékelnek fájdalmat a férfiak, de felmérések alapján az esetek 39 százalékában a herék, a herezacskó is fájhat. Ritkábban a péniszre is kihathat ez az érzés.

Az említett két megjelenési forma közül a durvább egyértelműen az akut prosztatagyulladás, amelynek kiváltó oka valamilyen bakteriális fertőzés, de pontos kialakulási mechanizmusa nem teljesen tisztázott. A gyulladás létrejöhet a húgycső felől ún. felszálló fertőzés útján, a fertőzött vizelet prosztatába való visszaáramlásával. Vérrel és nyirokkal is odajuthatnak a fertőzések: előbbi esetben a szervezetben lévő kórokozók, utóbbi esetben a végbél körüli baktériumok okozhatnak betegséget.

Az akut változat azért durvább, mert súlyos, az egész szervezetre kiterjedő betegségről van szó. Magasra szökhet a láz, hidegrázással, gyengeséggel és levertséggel társulhat, valamint fájdalom jelentkezhet a korábban említett területeken. Ennyire heves tünetek fellépésénél valószínűleg senki sem késlekedik, és rögtön orvoshoz fordul.

A fentiekhez képest a krónikus bakteriális prosztatagyulladás tünetei sokkal kevésbé hangzanak ijesztően, ám nem érdemes elhanyagolni őket. Alapvetően itt is különböző baktériumok játszanak szerepet a gyulladás létrejöttében, amelyek hosszan tartó, mérsékelt panaszokat okoznak. Ezek hasonló módon juthatnak az érintett területre, azonban ki kell emelni a szexuális úton terjedő fertőzéseket is: a partner hüvelyéből is származhatnak a krónikus prosztatagyulladást okozó baktériumok.

A betegség lassú lefolyású, krónikusnak akkor nevezzük, amikor már legalább három hónapja fennállnak a tünetek. Ezek általában kellemetlenséget, diszkomfortérzetet okoznak, és mivel ezek nem súlyos tünetek, az érintettek sokszor csak hónapok múltán fordulnak orvoshoz a panaszaikkal. Pedig a krónikus prosztatagyulladás ritkán gyógyul orvosi segítség nélkül. Együtt lehet a tünetekkel élni, habár egyáltalán nem kellemesek, és hosszú távon szexuális és lelki problémákat okozhatnak. Gyakori tünete az alhasi fájdalom, a vizelési panaszok, de szexuális gondok is előfordulhatnak, pl. merevedési vagy ejakulációs zavar formájában.

Ezek a panaszok gyakran nem elég kellemetlenek ahhoz, hogy feladjuk a tünetek spontán megszűnésébe vetett reményünket. Ám még ha átmenetileg enyhülnek is a panaszaink, rövid panaszmentes időszakot követően gyakran lángol fel újra és újra a betegség. A szakemberek a prosztatát tapintással, valamint ultrahanggal is vizsgálhatják mielőtt a kezelés módjáról döntenek. Ez lehet hónapokon át tartó antibiotikumos terápia, amelyet érdemes fájdalomcsillapítással kiegészíteni.

Fontos szót ejteni a nem bakteriális eredetű krónikus prosztatagyulladásról is, amelyet kismedencei fájdalomszindrómának, vagy angol nevének kezdőbetűi alapján CPPS-nek is nevezünk. Ebben az esetben gyulladást okozó baktériumok nem mutathatók ki, a kiváltó ok változatos lehet, gyakran homály fedi. Korábbi prosztatagyulladás következményeként is kialakulhat, de akár az erős stressz is állhat a hátterében, ezért alapos kivizsgálást igényel.

