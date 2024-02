A prosztatagyulladás általánosságban kezelhető, de krónikus bakteriális fertőzés esetén a tünetek hosszabb ideig fennállhatnak, és a kezelés nehézkes lehet. Jó hír azonban, hogy önmagában ez a fajta férfibaj nem gyógyíthatatlan. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy létezik a tünetmentes prosztatagyulladás is, amelynél nincsenek jól megfogható szimptómák, ezért legtöbbször szűrések vagy valamilyen más egészségi probléma miatt elrendelt vizsgálat során derül rá fény.

Az akut prosztatagyulladás tünetei általában súlyosabbak és hirtelen jelentkeznek, míg a krónikus prosztatagyulladás tünetei lassan és fokozatosan jelennek meg. De lássuk, hogyan lehet megkülönböztetni a kettőt!

Innen ismerhető fel

Az akut prosztatagyulladás tünetei magas lázzal, heves fájdalommal járhatnak együtt. Általában valamilyen baktérium által okozott fertőzés következtében alakul ki, amely legtöbbször a húgyutakból, vagy más területekről terjedhet át. Főbb tünete a sürgető vizelési inger, de egy-egy alkalommal csak kevés vizelet tud távozni, továbbá a magas láz, hidegrázás, pénisztő környéki fájdalom és a fátyolos vizelet, gyakran vizeletelakadás is előfordulhat. Mivel az akut prosztatagyulladás súlyos állapot, ezért a lehető leghamarabb orvosi ellátásra és megfelelő antibiotikumos kezelésre van szükség.

Nem szabad félvállról venni, mivel a prosztata rendkívül fontos szerv. Ez a gesztenye méretű, mirigyes szerv a húgyhólyag alatt, a húgycsövet körülölelve, a végbél előtt helyezkedik el. Váladékát az ejakuláció során bocsátja a húgycsőbe, ami az ondó részeként segíti a spermiumok mozgását és táplálását.

A krónikus prosztatagyulladás tünetei

A krónikus bakteriális prosztatagyulladás általában akkor következik be, amikor az akut prosztatagyulladás esetén a kezelés nem pusztít el minden kórokozót, emiatt a fertőzés krónikussá válik. Tünetei igen változatosak lehetnek, de általában a sürgető vizelési inger, a fájdalmas vizelés vagy a fájdalmas ejakuláció jelzi, hogy baj van odalenn. Jellemző még a deréktáji fájdalom, a vizelési nehézség, továbbá a véres ondó. Utóbbi azonban meglehetősen ritkának mondható.

Mivel itt is kórokozó áll a betegség hátterében, így ebben az esetben is az antibiotikum alkalmazása a legfontosabb lépés. Emellett nagyon ajánlott némi életmódváltás is. Az antibiotikumkezelés általában 6-12 hétig tart, míg az életmódváltás magában foglalja a hosszú üléstől, kerékpározástól, motorbiciklizéstől, erősen fűszerezett ételektől és az alkoholfogyasztástól való tartózkodást.

Nem szabad elhanyagolni az akut prosztatagyulladást, és még idejében lépni kell, mert könnyen krónikussá válhat, amelytől jóval nehezebb megszabadulni.

HIRDETÉS A Proxelan végbélkúp helyi hatású, tökmagolajat tartalmazó orvostechnikai eszköz a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás okozta vizelési zavarok kezelésének kiegészítésére. A prosztata közelében hat, vagyis ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van.

A harmincdarabos kiszerelés vény nélkül elérhető a hazai patikákban. A kezelés ismételhető és akár tartósan is alkalmazható. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz Fotó: Phytotec Hungária Bt.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!