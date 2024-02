Talán túlzás, talán nem, az idősebb korosztály tagjainak fele idővel orvoszaklatóvá válik, a másik fele pedig inkább úgy dönt, hogy ő aztán nem megy el orvoshoz, mert minden betegséget lábon kihord, és a gyógyszerek csak a gyengéknek valók. Olvasónk, Klára története azonban pontosan ezt cáfolja, akinek idős apja már egy ideje velük él. A nagypapa körülbelül két éve vált özveggyé, magányát nehezen viseli, de az unokák társaságában mintha az életkedve is visszajött volna egy kicsit.

Imre papa saját kis szobát kapott, tévével, ággyal, éjjeli szekrénnyel. Gyakran hangoztatta, hogy neki nincs is ennél többre szüksége. Előszeretettel nézegette a régi képeket, szeretett nosztalgiázni. Állapotáról azonban nem szívesen beszélt, mindig harapófogóval kellett kihúzni belőle, hogy szolgál az egészsége. Klára és férje egy időben arra lett figyelmes, hogy éjszaka többször felkelt, mert ki kellett mennie a mosdóba.

Gyakori vécére járás

Eleinte nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a dolognak, de aztán Klára észrevette, hogy már napközben is nagyon sokat jár ki a vécére. Meg is kérdezte Imre papát, aki kedves mosollyal mindig azt válaszolta, hogy ő érte nem kell aggódni, minden rendben van, foglalkozzanak csak a saját dolgukkal. Észrevették, hogy Imre papa már nem is mer annyi folyadékot fogyasztani, mint korábban, elhagyta kedvenc napi teáit, és helyette ritkán kevéske vizet kortyolgatott.

Egy nap Klára éppen a napi bevásárlást végezte, amikor Imre papa hívta. Csak annyit tudott mondani a telefonba, hogy nagyon fáj. Keserves hangon mondta. Klára nyomban tudta, hogy komolyan kell venni. Főleg, mert nem is szeretett panaszkodni. Azonnal hazasietett, és látta, hogy a ház előtt már áll egy mentőautó. Párja megelőzte, kihívta őket, és mire megérkezett, Imre papát már infúzióval, hordágyon tolták ki a kapun, és indultak vele a kórházba.

Az orvos mondta meg, hogy mi a baj

Ott kiderült, hogy jóindulatú prosztatamegnagyobbodása van, ami miatt a húgyhólyagban jelentős mennyiségű vizelet gyűlt össze, amely nem tud távozni. A vizeletpangás bakteriális eredetű gyulladást idézett elő. Hólyagkatéterrel tudták leengedni a több, mint fél liter zavaros vizeletet, amely Imre papában szorult. Később egy endoszkópos műtéttel eltávolították a prosztatáját – ami a hagyományos műtéteknél jóval kevésbé megterhelő –, így a történet happy enddel végződött. (Mert hogy ilyen idős korban prosztata nélkül is lehet teljes életet élni.) Rosszabb esetben akár a veséi bánhatták volna, ugyanis ilyen esetekben nem ritka szövődmény a teljes veseelégtelenség. Imre papa szerencsés, a műtét utáni napon már ismét ugyanúgy mosolygott, mint korábban, és megköszönte a törődést.

Klára miután az orvosa tájékoztatta nagypapája helyzetéről, elkezdett jobban utánaolvasni a témának, hogy mindez ne fordulhasson elő újra a családban. A szakirodalom böngészése közben tudta meg, hogy gyógynövényekkel kordában tartható a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás. Persze csak akkor, ha sokkal korábban kiderül a baj.

Könnyű mondani, hogy az ember utólag okos, de most tényleg ez az eset állt fenn. Klára és párja úgy döntött, hogy ezentúl még nagyobb figyelmet fordítanak Imre papára, mert a papa úgysem fogja elmondani, ha baja van, ezért inkább a jeleket kell figyelni.

