Amíg Beával együtt voltak, nem volt semmi gond. Aztán tavaly tavasszal jobbról, szabálytalanul beelőzött egy vetélytárs, és pár viharosra sikeredett hónap után a lány végül szakított vele. A fiúk a műhelyben csak annyit láttak, hogy Péter egyre kialvatlanabb, alig hallani a hangját, és még a legújabb poszterek sem tudják felvidítani. Próbálták vigasztalni és emlékeztetni őt, hogy ha nem megy a motor, lehet, hogy csak gyertyát kell cserélni benne, de úgy tűnt, neki már beindítani sincs kedve az autót.

„Kezeket a paplan fölé, éljenek a csajok!”

Mire eljött az ősz, Péter stratégiát váltott. Úgy gondolta, a kutyaharapást szőrével kell meggyógyítani, ezért belevetette magát a földi örömökbe. Az öltözőszekrénye ajtajára visszakerültek a csajos poszterek, a hétvégi bulikra pedig mindig újabb és újabb lányokkal érkezett. Mivel a szakítás után kénytelen volt visszaköltözni a szüleihez, a légyottok általában az autója hátsó ülésén végződtek, ami utólag nézve nem bizonyult a legjobb ötletnek. Viszont a fiúkat minden héten izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokkal szórakoztatta, ők pedig nem papoltak túl sokat: örültek, hogy kollégájukba visszatért a szikra.

Amikor a szívfájdalomból prosztatagyulladás lesz

Év elejére úgy tűnt, Péter végre kiheverte Beát. A csajozós tempóból is visszavett, már nem hencegett hétről hétre a hódításaival. Ellenben műszak alatt egyre sűrűbben járt ki a mellékhelyiségbe, és egyre feszültebb, idegesebb lett. Végül egy délután az öltözőben nekiszegezték a kérdést: „Megint nő van a dologban?” Péter azonban csak a fejét rázta, és az orra alatt elmotyogta, hogy ez most valami komolyabb gond lesz. Ősz óta ugyanis vissza-visszatérően kínozza egy meghatározhatatlan, fura alhasi fájdalom, amely az intim területekre is kisugárzik. Gyanítja, hogy a vizelési panaszok is emiatt vannak. A tünetek ráadásul nemcsak a hétköznapokat teszik kényelmetlenné, de a szexuális teljesítményére is hatással vannak, ezért mostanában már ismerkedni sem mer. „Haver, neked prosztatagyulladásod van! – mondta Dani. – Tudom, mert én is így jártam a múltkor.”

„Rád fér egy generálszerviz…”

Pétert addig nógatták a fiúk, amíg el nem ment egy urológushoz, ahol a célzott vizsgálatok valóban krónikus bakteriális prosztatagyulladást igazoltak. Ezt valószínűleg egy korábbi baktériumfertőzés okozta, aminek lehetett némi köze az őszi autós randikhoz… Mivel még kimutatható volt a kórokozó, szerencsére egy több hónapos antibiotikumos kezeléssel nagy eséllyel meg tudják majd gyógyítani a betegséget, de ahhoz, hogy teljesen jól legyen, Péternek is tennie kell önmagáért. „Rád férne egy generálszerviz!” – mondták a fiúk.

A műhelytitok: Proxelan és életmódváltás

Dani azt javasolta, hogy az antibiotikumterápiát egészítse ki egy Proxelan-kúrával is, ami nála igencsak bevált. Ez a helyi kezelésre javasolt orvostechnikai eszköz gyógynövényi kivonatokat és hialuronsavat tartalmaz, amelyek nyugtatják és ápolják a szöveteket. Az összetevők az emésztőrendszert kikerülve, célzottan a probléma forrásánál szabadulnak fel, és segítenek a feszülő, pangásos állapot okozta fájdalom és a vizelési zavar enyhítésében. A Proxelan végbélkúp harmincdarabos kiszerelésben, vény nélkül kapható a patikákban, és hosszú távon is alkalmazható. A teljes gyógyulás érdekében azonban nem baj, ha betart még egy-két alapszabályt. Érdemes az alkohol- és kávéfogyasztást picit visszaszorítania, rendszeresen mozogni és kiegyensúlyozottan, egészségesen táplálkozni. A jó hír viszont az, hogy nyugodtan folytathatja a csajozást, mert a szexuális aktivitás kifejezetten jót tesz a prosztata egészségének. Az azonban nagyon nem mindegy, hol és hogyan teszi mindezt, ezért érdemes lenne keresnie egy albérletet és ügyelni a biztonságra is. Talán a szíve is meggyógyul, ha végre megtalálja az igazit.