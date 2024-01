Nincs ember, aki ne tudná, milyen egy rossz éjszaka: garantált ilyenkor a másnapi fáradtság, nyűgösség, morcosság és rosszkedv. Egy-egy ilyen nap belefér az életünkbe, ám tartósan ezt nem képes tolerálni az emberi szervezet. Össze is gyűjtöttük a legfontosabb következményeket, amelyek előbb vagy utóbb jelentkeznek, ha nem tudunk naponta 7-9 órát nyugodt, pihentető alvással tölteni.

Lemerül az agy

Megfelelő mennyiségű és minőségű alvás nélkül az emberi szervezet működésképtelenné válik, pontosabban elkezd rosszul működni. Jó példa erre az agy, ahol a neuronok közötti kapcsolatok alvás közben épülnek, így raktározódnak el az emlékek. Alvászavar esetén nehezebben tudunk új dolgokat tanulni, koncentrálni.

Hétköznapjaink is nehezebbé válnak: a testünk által küldött jeleket nehezebben dolgozza fel a központ, így romlik a koordinációs képességünk, megnyúlik a reakcióidőnk, és gyengül a reflexünk. Mentálisan és érzelmileg is instabilabbá válunk, türelmetlenebbek leszünk, és hangulatingadozások léphetnek fel.

A legfélelmetesebb következmény talán a hallucináció, illetve a mikroalvás. Előbbit ismerjük, utóbbiról azonban kevés szó esik: ez olyan, mindössze pár másodperces időszak, amit fel sem fog az ember, de ilyenkor rövid időre teljesen kikapcsol. Kifejezetten veszélyes tud ez lenni, főleg, ha mondjuk vezetés közben jön elő.

Gyengül az immunrendszer

Alvás közben az immunrendszer fertőzések elleni anyagokat termel, például antitesteket és citokineket. Bizonyos citokinek az alvást is segítik, így az immunrendszer hatékonyabban védi a szervezetet a betegségekkel szemben.

Ha nem jól alszunk, ez a természetes védelem sérül, könnyebben megbetegszünk, és nehezebben gyógyulunk. A hosszú távú alváshiány növeli a krónikus betegségek, például a cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát is.

Elhízáshoz vezet

Furcsának tűnhet, de az alvászavar hosszú távon kilókban is mérhető. Ez is a hormonok játékának köszönhető, az alvás ugyanis az éhség- és a teltségérzetért felelős hormonok, a leptin és a ghrelin szintjét is befolyásolja. Előbbi azt jelzi az agyunknak, hogy eleget ettünk, ám alváshiány esetén a szervezetben csökken a leptin szintje, és helyét az étvágyat gerjesztő ghrelin veszi át. Így magyarázható az álmatlanságban szenvedők éjszakai nassolása.

Az alváshiány azt is eredményezi, hogy a szervezet kevesebb inzulint bocsát ki étkezés után. Idővel ez az elhízás mellett inzulinrezisztenciához vezet, amely a cukorbetegség előszobája.

Problémák odalent

A fenti következmények mindenkit érintenek, úgy érezzük azonban, hogy érdemes külön is megszólítani a férfiakat, akik általában kevésbé figyelnek magukra. Nekik jelezzük, hogy az alvászavar a szexuális teljesítőképességre is hatással lehet.

Egy 2023-as tanulmány szerint a rossz minőségű alvás összefüggésbe hozható a merevedési zavarokkal is. 18-30 év közötti perui egyetemisták százaival végeztek vizsgálatot a témában, amelyből kiderült, hogy akik valamilyen oknál fogva rosszul alszanak, azok körében szignifikánsan magasabb volt a potenciagondokkal küzdők száma.

A kutatásban összehasonlították ezt az eredményt a túlsúlyosak eredményével is, és arra az eredményre jutottak, hogy az alvászavaros fiatalok sokkal rosszabbul teljesítenek az ágyban, mint teltebb társaik.

