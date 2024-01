Kevés alvás, lassú agy

Mindannyiunkkal megesik, hogy egyik éjszakáról a másikra alig alszunk valamennyit. Ám másnap a munkahelyen és otthon is helyt kell állnunk még akkor is, ha előtte későn kerültünk ágyba, vagy egész éjjel álmatlanul forgolódtunk, esetleg hajnalig buliztunk. Az agyunk azonban kialvatlan állapotban nem tud rendeltetésszerűen dolgozni: ilyenkor lassabban működik, lassul benne a vérkeringés, ami miatt bizony csökken a koncentrálóképességünk és a produktivitásunk is.

Túlélési tippek rövid távra

Ha egyszer-egyszer úgy alakulna, hogy pár óra alvással kell kihúznod a napot, netán még a volánhoz is kell ülnöd, mutatunk néhány tippet, amelyek segíthetnek túlélni. És nem, a kávé nem tartozik ezek közé!

Kávét literszámra? Inkább ne!

Bár a kávéautomata tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak, hogy ébren tartsd magad, ha literszámra öntöd magadba a kávét, lehet, hogy többet ártasz, mint amennyit használsz! A koffein ugyanis lassan szívódik fel a szervezetedben, így, ha azzal akarod túlélni a délutánt, azt kockáztatod, hogy akkor is kipattan majd a szemed, amikor végre aludhatnál. A koffein helyett vagy mellé – főleg a délutáni órákban – próbáld ki a zöld teát is, egy kis citrommal és gyömbérrel ízesítve. Tartósabb és kevésbé káros hatást érhetsz el vele. És persze ne felejts el „rendesen” inni: sok-sok vizet! Ha kávét iszol, akkor azért is, mert az vízhajtó hatású, de az agy és az egész szervezet működéséhez alapból legalább napi 2 liter folyadék szükséges.

Levegőt!

A hűvös levegő friss oxigént juttat az agyadba, amely felpezsdíti a vérkeringést, felébreszt. Ezért, ha úgy érzed, elbágyadtál, tegyél egy rövid sétát a környéken, vagy egyszerűen nyisd ki, illetve húzd le az ablakot, ha épp autóban ülsz! Végezz célzott, meditációs légzőgyakorlatokat, hogy ne csak a tüdőd, hanem a fejed is kitisztuljon!

Mozogj!

Még jobb, sőt, autóban ülve egyenesen kötelező, ha rendszeresen (hosszú autóúton legalább 2 óránként) megszakítod a vezetést egy kis mozgással, tornával. Ha tudsz és szeretsz futni, nyugodtan indíthatsz reggel egy frissítő kocogással, de napközben az is elég, ha kinyújtóztatod a tagjaidat, végzel pár guggolást, törzshajlítást. A mozgás segít lendületben maradni, fokozza a vérkeringést, ezáltal is felfrissít nemcsak testileg, hanem szellemileg is.

(L)egyél jól!

Ha fáradt vagy, sokkal jobban vágyhatsz a szénhidrátban gazdag ételekre és italokra. Ez jó ötletnek is tűnhet rövid távon, hiszen a bevitt energiamennyiség felpörget, de amint elmúlik a hatása, még kimerültebbnek érezheted magad. Ellenben egy fehérjében gazdagabb ebéd, például valamilyen halféle zöldségekkel kiegészítve hosszú távon frissen tart. Emellé pedig még beférhet a rostdús nasi is, például gyümölcsök vagy zabpelyhes keksz.

Mérlegelj!

Ha túlélő-üzemmódban vagy, nem érdemes megterhelni az agyadat a nagy döntésekkel vagy egyéb, összetett feladatokkal. Ha megteheted, halaszd ezeket akkorra, amikor kipihent vagy, hiszen, ha fáradtan erőlteted ezeket, annak könnyen rossz vége lehet.

Szundíts egy fél órát!

De tényleg csak ennyit! Ha napközben akarnánk pótolni a nyugodt, éjszakai alvást, azzal végleg felborítanánk a bioritmusunkat. Szakemberek szerint azonban egy délutáni, 20 perces bóbiskolás segíthet átlendülni a holtponton. Ezt hívják úgy, hogy „power nap”: egy zavartalan, napközbeni, rövid szundikálás, amely kis túlzással újraindítja az embert.

Fordulj a gyógynövényekhez!

Ha valami miatt nem csak egy-két napra borul fel az alvásritmusod, és éjszakánként gyakran forgolódsz ébren, vagy az elalvásnál sokáig nem jön álom a szemedre, érdemes tartósabb megoldásokhoz folyamodnod: átgondolnod és szükség szerint változtatni az alváshigiénés szokásaidon és az életmódodon.

Alvászavarok esetén átmenetileg segítségedre lehetnek a gyógynövények is. A Sedacur forte három, nyugtató-altató hatásáról közismert gyógynövény, a macskagyökér, a komló és a citromfű kivonatát tartalmazó növényi gyógyszer, amely este segíti az elalvást, és nyugodt, pihentető alvást biztosít, napközben alkalmazva pedig nyugtató, feszültségoldó hatású. Mivel nincs negatív hatással a koncentrációra, nappal nem kell attól tartanod, hogy tompul a figyelmed vagy nő a reakcióidőd. A Sedacur forte az autóvezetéshez szükséges készségekre sincs negatív hatással. Recept nélkül kapható a patikában, nem kell orvossal felíratni.

Az alvászavar nem játék!

Hosszú távon azonban nem érdemes az alvászavarral játszani: a tartós alváshiány ugyanis nemcsak a szellemi teljesítőképességünket, de a testi egészségünket is károsíthatja. Szóval, ha úgy érzed, rendszeresen „túlélésre játszol”, és már megtettél mindent, mégsem sikerül jól aludnod, akkor nincs más hátra, mint felkeresni az orvosodat. Ez az állapot ugyanis nem természetes, és nem szabad hozzászoknod, mert előbb-utóbb komoly betegségeket okozhat.